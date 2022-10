Wächtersbach-Aufenau (ABZ). – Auf der diesjährigen bauma ist die HKS Dreh-Antriebe GmbH (HKS) wieder mit zwei Messeständen vertreten. Im Freigelände am Stand FN 815/1 werden die neusten Anbaugeräte für Baumaschinen mit Live-Vorführungen gezeigt und in Halle A6 am Stand 239 präsentiert das Unternehmen hydraulische Drehantriebe für die Bereiche Mining und Industrie.

Die dritte Neuerung zur diesjährigen bauma in München ist die Präsentation des neuen Tiltrotators vom Typ TR 90 für die Baggerklassen im 5,5- bis 9-Tonnen-Segment. Abb.: HKS

Im Vordergrund der bauma-Teilnahme stehen für HKS laut eigener Aussage drei Neuentwicklungen: Mit der überarbeiteten "XtraTilt BVC 2.0"-Serie für die Bagger-Tonnenklassen von <1 t bis 12 t ist der XtraTilt nochmals leichter und kraftvoller als das Vorgänger-Modell geworden teilt der Hersteller mit. Den Anfang machte der im vergangenen Jahr vorgestellte kleinste XtraTilt, das Modell BVC 85. Eine bessere Standsicherheit für den Bagger – durch Einsparung am Gewicht und ein höheres Drehmoment durch Verbesserungen an der Welle – ist laut Hersteller einer der Schlüsselvorteile der Serie 2.0.



Der Antrieb wurde so verbessert, dass nun kein Druckbegrenzungsventil mehr nötig ist. Einen besonderen Wert legt Konstrukteur Christian Eichenauer auf die Weiterentwicklung des gekapselten Abstreifers: "Der gekapselte Abstreifer sitzt nun nicht mehr außen, sondern wurde innenliegend verbaut. So ist dieser vor äußeren Einflüssen wie UV-Strahlung, Hochdruckreinigern oder Schweißvorgängen bei der Montage geschützt, bei selbiger Funktionsweise. Hier konnten wir unsere Erfahrungen aus dem Einsatz im Bergbau und der Industrie adaptieren."

Mit der ersten Präsentation des XtraTilt-Varianten auf der bauma im Jahr 2001 stecken mittlerweile mehr als 20 Jahre Erfahrung in jedem Detail. Selbstverständlich sei auch diese Serie wartungsfrei, kompatibel zu allen gängigen Baggerherstellern und Schnellwechselsystem. Die neue Serie wird mit einem Schwenkwinkel von 2 90° erhältlich sein teilt HKS mit. Einbaumaße und Bohrbilder seien die gleichen wie beim Vorgängermodell.

Eine weitere Neuentwicklung ist die XtraTilt-BVS-Lösung, versehen mit einem cleveren Anbindungskonzept. Was auf der bauma 2019 als Prototyp vorgestellt wurde, geht jetzt in Serie für Baugrößen 85 bis 200. Bei dieser Einsatzmöglichkeit kann nun der Drehmotor mittels Schraubverbindung an die Feststielanbindung montiert und demontiert werden. Schweißen sei nicht mehr notwendig. Auch ist es nun möglich, Service-Intervalle in kürzerer Zeit durchzuführen, da nur die Schraubverbindung gelöst werden muss.

Die dritte Neuerung zur diesjährigen bauma in München ist die Präsentation des neuen Tiltrotators vom Typ TR 90 für die Baggerklassen im 5,5- bis 9-Tonnen-Segment. Hierfür haben die Ingenieure eine neue Größe der Schwenkeinheit (XtraTilt-R-Variante) verwendet. So konnten sie an Bauhöhe und Gewicht einsparen. Dies wiederum sorge für eine effizientere Kinematik sowie verbesserte Reiß- und Losbrechkräfte. Die Varinate TR 90 werde, am Bagger montiert, während den stündlichen bauma-Vorführungen mit verschiedenen Anbaugeräten zum Einsatz kommen.

Neben diesen konstruktiven Produkt-Neuentwicklungen wird HKS auch einige digitale Neuigkeiten vorstellen. So sind neben dem HKS-Sensor – der die 3D- beziehungsweise GPS-Baggerleitsysteme Topcon, Trimble, Leica und Moba unterstützt – auch die Vorstellung der neuen App von Vemcon für die Abbildung der Schwenk-Bewegung sowie der Rotation vom TiltRotator geplant.

Seit fast 15 Jahren bietet HKS den Tiltrotator als zylinderfreie Version an. Die Schwenkbewegung wird durch einen Drehantrieb umgesetzt und nicht mit Zylindern. Beim Einsatz des XtraTilt werde gegenüber der Zylinderversion ein höherer Schwenkwinkel von bis zu 2 x 55° erreicht, sowie ein konstantes lineares Drehmoment. Der HKS-Tiltrotator ist um fast 50 % schmaler als andere Zylinder-Varianten, dadurch können Nutzer ihre Anbaugeräte gezielter einsetzen, versichert das Unternehmen. Zusammen mit der RotoBox, die eine Endlosdrehung in beide Richtungen ermöglicht, entsteht der zylinderfreie Tiltrotator als kundenspezifische Lösung. Das Konstruktionsteam von HKS erstellt auf Grundlage der Kinematik des Baggers, individuelle Anbindungen an Tiltrotator und Bagger.

Wer leistungsstarke Anbaugeräte mit hohem Förderstrom verwenden muss, findet bei HKS die größte Öldrehdurchführung heißt es seitens der Verantwortlichen. Je nach Baggerklasse, liefert die XL-Öldrehdurchführung bis zu 500 l/min Förderstrom. Das soll für ausreichend Kraft und Leistung sorgen, insbesondere für Fräsen und Verdichter.

Die Vorteile des HKS-Tiltrotators bringt Tobias Werth, Technischer Vertrieb bei der HKS Dreh-Antriebe GmbH, auf den Punkt: "Wer wirtschaftlich und langfristig gut rechnen möchte, sieht bei Einsatz von HKS-Tiltrotatoren auch kostenmäßig klare Vorteile. Selbst wenn der Kaufpreis einer Zylinderlösung attraktiver zu sein scheint – was mit den niedrigeren Produktionskosten erklärbar ist – wird man sehr schnell merken, wie viel Zeit und Material für die regelmäßige Wartung verbraucht werden muss, und wie hoch die Reparaturkosten bei dem Ersetzen von beschädigten Zylindern sind. Am Ende des Tages merkt der Kunde beim Kauf einer günstigeren Zylinderlösung, dass er teurer fährt, als mit dem qualitativ hochwertigen zylinderlosen Tiltrotator von HKS." Zu finden ist das Unternehmen auf der bauma auf dem Freigelände unter der Bezeichnung FN.815/1 und in Halle A6 am Stand 239.