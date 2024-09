Baumschutzsysteme Stadtbäume senken den Energieverbrauch im Sommer und leisten auch damit einen Beitrag zum Umweltschutz. Durch ihren Schattenwurf verhindern sie, dass sich Asphalt, Stein und Beton auf Straßen, Gehwegen und an Häusern aufheizen und mäßigen so das lokale Klima. Die Folge: Ein geringer Energieverbrauch für die Klimatisierung von Gebäuden. Gleichzeitig verschönern sie Straßen und locken Insekten und Vögel an und haben eine Filterfunktion für Schadstoffe und Staubteilchen aus der Luft. Umso wichtiger ist es, den Stamm und das Wurzelwerk vor mechanischen Beeinträchtigungen zu schützen. Foto: Olaf Wiechers

Wo sich früher Autos aneinanderreihten, ist im Rahmen der bereits 2012 in Auftrag gegebenen "Entwicklungsperspektive Promenade und Marktplatz" ein Ort der Begegnung entstanden, der dem Anspruch an ein einheitlich und ansprechend gestaltetes Zentrum gerecht wird. Im Auftrag des Bezirksamts Wandsbek wurden, gemäß des 2014 festgeschriebenen "Saseler Konsens", die Marktfläche und die Stichstraße südlich des Marktplatzes komplett neu entwickelt.

Mithilfe einer einheitlichen, durch helle Steine aufgelockerten grauen Pflasterung präsentiert sich das historische Zentrum nun sowohl für Fußgänger als auch für Rad- und Autofahrende deutlich übersichtlicher mit einer harmonischen und einladenden Struktur. Das Parken, das früher auf der gesamten Fläche erlaubt war, ist nur noch auf der westlichen Hälfte des Marktplatzes möglich, die östliche Hälfte lädt als autofreie Aufenthaltsfläche mit Sitzgelegenheiten zum Verweilen ein.

Im Zuge der Neugestaltung wurde das wichtige Nahversorgungszentrum zudem barrierefrei und bietet nun deutlich mehr Platz zum Flanieren. Es ist hier eindrucksvoll gelungen, die Interessen der Straßenverkehrsteilnehmenden, der Geschäftstreibenden sowie der Anwohner zu vereinen.

Durch das Baumschutzsystem von Hydrotec am neu gestalteten Saseler Marktplatz, bestehend aus Baumrost und Anfahrschutz, kann ein wirksamer Baumschutz gewährleistet werden. Foto: Olaf Wiechers

Die an der Nordseite realisierte Promenade mit Schachbrett, Stellplätzen für Fahr- und Lastenräder sowie Sitzmöglichkeiten und StadtRAD-Station punktet optisch auch dank der neu gepflanzten, klimaresistenten Bäume. Geschützt werden die noch jungen Bäume durch Baumroste mit Anfahrschutz. Im urbanen Umfeld verbessern Bäume das Klima, verschönern Straßen und locken Insekten und Vögel an. Gleichzeitig spenden sie Schatten und haben eine Filterfunktion für Schadstoffe und Staubteilchen aus der Luft. Umso wichtiger ist es, den Stamm und das Wurzelwerk vor mechanischen Beeinträchtigungen zu schützen.

Durch das Baumschutzsystem von Hydrotec am neu gestalteten Saseler Marktplatz, bestehend aus Baumrost und Anfahrschutz, kann ein wirksamer Baumschutz gewährleistet werden. Die aus duktilem Gusseisen hergestellten Baumroste schützen den Boden und damit den Wurzelbereich vor zu starker Verdichtung unversiegelter Bodenflächen durch zum Beispiel Kraftfahrzeuge. Durch das Konstruktionsprinzip sind die Baumroste in der Lage, mögliche Druckbelastungen aufzunehmen und in den Randbereich beziehungsweise Fundament abzuleiten. In Verbindung mit einem Einlegerahmen, halten die Baumroste eine Radlast von 15 kN bis 50 kN (ungebremst) aus, heißt es seitens des Herstellers.

Ein weiterer Vorteil ist das Rost-Design, das ein Versickern von Niederschlägen und die Durchlüftung des Erdbodens durch großzügige Schlitze im Baumrost ermöglicht. Zusätzliche Bewässerungsöffnungen, die optional auch mit Bodenstrahlern ausgestattet werden können, gewährleisten einen leichten Zugang.

Mithilfe einer einheitlichen, durch helle Steine aufgelockerten grauen Pflasterung präsentiert sich das historische Zentrum nun sowohl für Fußgänger als auch für Rad- und Autofahrende deutlich übersichtlicher mit einer harmonischen und einladenden Struktur. Foto: Olaf Wiechers

Darüber hinaus wird der Transport und Einbau durch vier Segmente der Baumroste und Fundamente erleichtert. Sie lassen sich mit nur wenigen Handgriffen zu einem robusten, quadratischen Ganzen zusammenfügen. Die Baumroste sind standardmäßig pulverbeschichtet in RAL 9005 (Schwarz) und können in anderen Farben bzw. ohne Beschichtung (naturbelassen) bestellt werden.

Um den jungen und empfindlichen Stämmen der neu gepflanzten Bäume am Saseler Markt größtmöglichen Schutz zu bieten, wurde auf den Baumrosten zusätzlich ein Anfahrschutz installiert. Sie umschließen den unteren Teil der Stämme in großzügigem Abstand und verhindern größere Schäden bis in einer Höhe von 50 cm durch das mögliche Anstoßen von Kraftfahrzeugen am Baumstamm.

Die ebenfalls aus Gusseisen gefertigten Elemente vom Typ-F bestehen aus sechs Teilen und sind für HYDROTEC Baumroste mit kreisförmiger Mittelöffnung von 700 mm passend.

Hydrotec ist auf der GaLaBau vertreten in Halle 4, Stand 535.