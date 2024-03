Es kommen weitere zertifizierte Schulungen hinzu, mit denen Beschäftige zur Prüfung von Steigleitern und ortsfesten Leiteranlagen befähigt werden. Foto: Hymer

Das Highlight der Messepräsentation: 3D-Daten aus dem Online-Konfigurator können nun direkt in die eigene Software für Planung und Konstruktion übernommen werden – sowohl für Treppen, Podeste und Wartungsbühnen als auch für konfigurierte Steigleitern, heißt es seitens des Unternehmens. Außerdem am Stand (Halle 3, Stand 3A07) zu sehen sind eine neue Plattformleiter, eine elektrisch verstellbare Wartungsbühne, eine Steigleiter sowie Steighilfen in der Rutschhemmklasse R13.

"Ob Industrie oder Logistik: Wir haben für jeden Anwendungsfall die passende Lösung, um ein sicheres und ergonomisches Arbeiten in der Höhe zu ermöglichen", betont Christian Frei, Vertriebsleiter Steigtechnik bei der Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG. "Wir freuen uns, in diesem Jahr erneut auf der LogiMAT auszustellen und auch darauf, möglichst viele Fachbesucher für unsere innovativen Lösungen zu begeistern."

Fester Bestandteil am Messestand ist der 3D-Konfigurator für Steigleitern sowie für Treppen, Plattformen und Wartungsbühnen.

Dieser wurde 2021 komplett überarbeitet und erhielt nun pünktlich zur LogiMAT ein weiteres Feature: Anwender können jetzt die 3D-Daten ihrer vorkonfigurierten Arbeitsbühne oder Steigleiter direkt in ihre eigene Planungssoftware übernehmen. So lässt sich laut Hersteller vorab planen, wie beispielsweise die konfigurierte Steigleiter konkret am Einsatzort aussehen wird. Bauliche Besonderheiten wie etwa Wand- und Bodenbeschaffenheiten oder auch Störfaktoren werden in der Planungssimulation bereits im Vorfeld erkannt und lassen sich so berücksichtigen.

Ein maßgeschneidertes Produkt aus dem Online-Konfigurator können Interessierte dann auch gleich live am Messestand erleben: eine elektrisch höhenverstellbare Arbeitsbühne. Sie wird unter anderem für Wartungen und Reparaturen an Fahrzeugen eingesetzt, findet aber auch in der Industrie Verwendung – etwa bei der Instandhaltung von Maschinen und Anlagen.

Sie verfügt über zwei elektrisch ausfahrbare Schubladen an der Längsseite der Plattform. Sobald sich die Bühne auf der gewünschten Arbeitshöhe befindet, lässt sich damit der Abstand zu der Maschine oder dem zu wartenden Fahrzeug verringern. Das Risiko, dass ein Mitarbeiter in einen Spalt zwischen Arbeitsbühne und Anlage beziehungsweise Fahrzeug tritt und sich dadurch verletzten könnte, wird dadurch auf ein Minimum reduziert. Zusätzlich sorgen Schaltleisten an den Schubladen für einen sofortigen Stopp des Elektroantriebs, falls sich eine Person oder ein Gegenstand im Gefahrenbereich befindet.



Außerdem am Stand (Halle 3, Stand 3A07) zu sehen ist unter anderem eine neue Plattformleiter. Foto: Hymer

Der Zugang zur Bühne erfolgt über eine Treppe, die ihre Neigung je nach Arbeitshöhe automatisch anpasst. Auf der Messe wird zudem eine Auswahl an möglichen Stufenarten gezeigt: von gerieften Aluminium-Stufen der Rutschhemmklasse R11 bis hin zu Stahl-Gitterroststufen in der höchsten Rutschhemmklasse R13. Zwei weitere Produkte in der Rutschhemmklasse R13 werden auf der LogiMAT ebenfalls zu sehen sein: der Maschinentritt 6878 und die Stufenstehleiter 8624. Bei dem Maschinentritt ergibt sich die Rutschhemmung aus der Oberflächenbeschaffenheit der Stufen, die Stufenstehleiter hingegen erfüllt die Kriterien durch eine Kunststoffbeschichtung aus Polyurea. Christian Frei dazu: "Beide Oberflächen sorgen für ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit und gewährleisten, dass Beschäftige auch bei Schnee und Regen in Außenbereichen oder an Orten, an denen mit Schmierstoffen oder öligem Sprühnebel gearbeitet wird, ihre Steighilfen sicher betreten und wieder verlassen können." Ein weiteres Messehighlight ist die neue Plattformleiter ProTect C 8383. Sie ermöglicht TRBS-konformes Arbeiten und hat anstelle von Sprossen 80 mm tiefe Stufen in allen Ausführungen (zwei bis sechs Stufen). Sie gewähren einen sicheren Aufstieg zu einer großzügigen Plattform (500 x 424 mm), die genügend Platz bietet, um auch längere oder gefahrenträchtige Montagearbeiten sicher durchzuführen. Die Standfläche ist für ein weiteres Plus an Sicherheit mit einer Absturzsicherung umwehrt.

Hymer nutzt die Messe nach eigenen Angaben darüber hinaus, um auf sein Seminar-Programm aufmerksam zu machen. Der Wangener Hersteller bot bisher bereits professionelle Schulungen für die Leiter- und Gerüsteprüfung an, die von unabhängigen Seminarleitern durchgeführt werden. Nun kommen weitere zertifizierte Schulungen hinzu, mit denen Beschäftige zur Prüfung von Steigleitern und ortsfesten Leiteranlagen befähigt werden.

Nach erfolgreich abgelegtem Seminar dürfen die geprüften Mitarbeiter im Betrieb eigenverantwortlich Steigleiterinspektionen übernehmen und diese verbindlich dokumentieren. Christian Frei betont: "Wir bringen so wichtiges Fachwissen in die Betriebe. Gerne informieren wir die Messebesucher über dies und alles weitere direkt an unserem Messestand."