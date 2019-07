Hamburg (ABZ). – Die Topcon PositioningGroup stellt ein Upgrade für Magnet Collage Web vor,einen Internetdienst für dieZusammenarbeit und Freigabe von UAV- und Scandaten.

Die Version 1.3 von Magnet Collage Web unterstütze noch mehr Datentypen und sei noch flexibler, so der Hersteller in einer Pressemitteilung. So könnten Anwender nun BIM-Modelle, CAD- und GIS-Daten importieren. Magnet Collage Web und die Desktoplösung Magnet Collage würden die Anforderungen und Wünsche einer großen Anwendergruppe erfüllen, heißt es weiter. Die neue Version enthalte Funktionen, mit denen BIM-, Scan- und UAV-Daten für den Hochbau in einer gemeinsamen Umgebung verarbeitet werden könnten.



"Jetzt können Anwender BIM-Modelle und andere Datentypen gemeinsam betrachten und veröffentlichen. Die Ausgabe kann direkt im Browser erfolgen, sodass die Ergebnisse noch problemloser und vielseitiger geteilt werden können", so Alok Srivastava, Leiter für das Produktmanagement. "Mit Magnet Collage Web können Laserscans des Bestands mit Entwurfsdaten zusammengeführt werden, um Änderungen zu visualisieren und mögliche Schwierigkeiten frühzeitig zu erkennen. Die Software unterstützt die Formate OBJ, FXB und 3DS."

Das Upgrade für Magnet Collage Web enthalte auch neue Funktionen für die direkte Veröffentlichung von CAD- und GIS-Daten im Browser.

"3D-Punktwolken und virtuelle Modelle können nun mit CAD- und GIS-Entwurfsdaten kombiniert werden. Dabei werden Dateien in den Formaten DXF, SHP, KML, GML und GeoJSON unterstützt", so Srivastava.

Außerdem biete Magnet Collage Web erweiterte Optionen für Freigaben. Die Sichtbarkeit von Layern, die Darstellung, das Fensterlayout, die Objektauswahl und die Kameraposition könnten frei angepasst werden.

"Die Erweiterungen machen es möglich, dass Projekte punktgenau weitergegeben und präsentiert werden können. Ansichtsoptionen können ausgewählt sowie bestimmte Objekte und Merkmale hervorgehoben werden", so Srivastava.

Neu sei auch der Direktzugriff auf Magnet Collage Web über die blaue Menüleiste, die auf allen Topcon-Websites zu finden sei. Die Leiste enthalte im Menü "Meine Apps" Funktionen zur universellen Konto- und Anwendungsverwaltung.