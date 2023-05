Der Rucksack JARO:ONE kommt mit einem integrierten ausziehbaren Teleskoparm daher, der die Nutzung von Tablets auf der Baustelle erleichtern soll. Beim Gang über die Baustelle, durch die Ausstellungshalle oder die Produktionsstätte bleiben so die Hände frei. Der Jaro-Gründer und erfahrene Bauleiter Jan Petersen hat das Hilfsmittel mit seiner Geschäftspartnerin Ina Epple anhand seiner eigenen Arbeitserfahrung konzipiert. Mehr dazu lesen Sie in unserem Artikel "Baustellen-Rucksack dient . . ." auf Seite 21. Foto: Jaro

"Ich habe mich oft geärgert, aber dabei über eine Lösung nachgedacht", schaut Jan Petersen zurück. Inzwischen hat er nicht nur die rettende Idee gefunden. Gemeinsam mit seiner Geschäftspartnerin Ina Epple, einer Wirtschaftskauffrau und Maschinenbauingenieurin, hat Petersen das Start-up-Unternehmen Jaro-Technik Entwicklungs-GmbH gegründet und die Vision zur Serienreife gebracht. JARO:ONE heißt das fertige Produkt. Beim ersten Augenschein scheint es sich um einen leichten, stabilen und geräumigen Rucksack zu handeln. Doch der JARO:ONE kann dem Unternehmen zufolge viel mehr. Der Clou sei der im Rucksack integrierte, ausziehbare Teleskoparm. Auf dessen Endplatte lasse sich das Tablet fixieren.

Beim Gang über Baustellen, durch Ausstellungshallen oder Produktionsstätten bleiben die Hände frei, dennoch befindet sich der elektronische Mitarbeiter startklar in Griffweite. Jan Petersen ergänzt: "Es gibt noch viele weitere Einsatzfelder, ich denke zum Beispiel an die Integration einer Halterung für eine 360-Grad-Kamera zur Dokumentation des Baufortschrittes, die wir auf Kundenwunsch fertigen. Auf der Messe BAU in München waren Jan Petersen und Ina Epple kürzlich in zahlreiche Gespräche über den JARO:ONE verwickelt. Sie erklärten so manchen Kniff, führten das mobile Büro immer wieder vor.

29 Liter Volumen

29 l beträgt das Volumen des Rucksacks, Stauraum für Tablet wie Laptop ist somit ebenso vorhanden wie für Ordner, Akku oder auch Vesper und Getränke. "Wir haben sehr darauf geachtet, dass die Platte am Ende des Teleskoparms für alle gängigen Geräte geeignet ist", betont Jan Petersen, "also von 10,2 bis 13,4 Zoll." Petersen nennt auch "weiche" Faktoren: "Das komfortable Arbeiten bringt erhebliche Zeitersparnis, verhindert eine einseitige Belastung, und erhöht die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Wer weiß, womöglich führt das zu einer Reduzierung der Krankheitstage."

Der JARO:ONE bietet einen ausziehbaren Teleskoparm für den Tablet-Gebrauch auf der Baustelle. Foto: Jaro

Die textilen Komponenten des Rucksacks wurden gemeinsam mit dem erfahrenen Outdoorspezialisten Deuter aus dem bayerischen Gersthofen entwickelt. Das stufenlos ausziehbare Teleskop aus Aluminium bringt ein bayerisches Unternehmen in Form. "Alle Kunststoffteile werden mit unseren eigenen Spritzgusswerkzeugen in der Slowakei gefertigt", führt Ina Epple aus. Die Endmontage, Qualitätskontrolle und der Versand erfolgen dort, wo alles begonnen hat, in der Universitätsstadt Tübingen.

Eigener Reparaturservice

"Nachhaltigkeit ist uns wichtig", betonen die beiden Unternehmer. So werden die Rucksäcke fair und nach den umfangreichen Standards von bluesign SYSTEM zertifiziert und sind laut Herstellerangaben frei von PFC Fluor-Kohlenstoff-Verbindungen. Kunststoffteile bestehen aus Granulat, das aus industriellen Produktionsresten gewonnen wird. Schließlich erfolgt die Lieferung in recycelbarer Verpackung. "Sollte ein JARO:ONE mal beschädigt sein, haben wir einen eigenen Reparaturservice eingerichtet."

Das Start-Up Jaro mag jung sein, doch die Gründer verfügen laut eigener Aussage über viel Erfahrung. Ina Epple aus Rottenburg am Neckar arbeitet seit 2006 als SAP Solution Consultant. Bei Jaro kümmert sie sich um die Produktentwicklung, Business sowie die Administration. Der Tübinger Jan Petersen ist für die Technische Entwicklung und Marketing wie Vertrieb von Jaro zuständig. Seit gut einem Jahrzehnt ist der Handelskaufmann federführend für Bauvorhaben wie das Stadtmuseum Stuttgart oder das Patentamt in München als Bauleiter tätig.