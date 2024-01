Lohr am Main (ABZ). – Bosch Rexroth stellt nach eigenen Angaben einen universellen Dienst zur Fernaktualisierung von Third-Party-Controllern und anderen CAN-Bus-Geräten in Off-Highway-Fahrzeugen bereit.

Universelle Lösung für Firmware-Updates Over-the-Air: Der BODAS Connect Universal Flasher von Bosch Rexroth kann unterschiedliche Steuergeräte in Off-Highway-Fahrzeugen aktualisieren. Foto: Bosch Rexroth

Mit dem neuen BODAS Connect Universal Flasher können OEMs, Flottenbetreiber und Systemintegratoren die Firmware Over-the-Air aktualisieren (FOTA), um kosteneffizient neue Funktionen oder Parameter zu übertragen.

Dabei spielt es nun keine Rolle mehr, ob Steuergeräte von Bosch Rexroth oder anderen Herstellenden aktualisiert werden sollen. Die Vereinheitlichung des Remote-Update-Prozesses über das bewährte Device Portal von BODAS Connect senkt die Kosten in Entwicklung, Betrieb und Service.

Weitere Effizienzsteigerungen

Weitere Effizienzsteigerungen erlaubt der Universal Flasher in Kombination mit dem Kampagnenmanagement für Massenupdates, welches bis Ende des Jahres auch auf Third-Party-Geräte ausgedehnt werden soll. Mit dem universellen FOTA-Dienst leistet Bosch Rexroth eigenen Angaben zufolge einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Zeit- und Kostenreduktion vor dem Hintergrund zunehmend softwarebasierter Fahrzeuge mit teilautomatisierten oder autonomen Funktionen. Der Service richtet sich an alle, die neue Funktionalitäten oder Parameter ortsunabhängig an die elektronische Fahrzeugarchitektur übertragen wollen, beispielsweise im Rahmen von Pilotprojekten, Vorserien oder gemischten Flotten.

Der Universal Flasher für Rexroth- und Third-Party-Geräte steht im Rahmen des Device Managements des Telematik-Pakets BODAS Connectivity zur Verfügung. Durch die Nutzung erhält Bosch Rexroth keine Informationen über Applikationen, IP-Adressen oder den Flashablauf. Die entsprechenden Inhalte bleiben zu jeder Zeit bei den Kundinnen und Kunden. Das Flashen Over-the-Air erfolgt einfach und sicher über die Rexroth Telematik-Einheit RCU und einen vorintegrierten Software-Stack mit relevanten Diensten auf Basis des CAN-Bus-Protokolls UDS (Unified Diagnostic Services).

Alle UDS-konformen Drittgeräte, die über CAN-Bus mit der RCU verbunden sind, wie zum Beispiel ECUs (Electronic Control Units) zur Motorsteuerung oder Displays, werden nun neben den Rexroth-Controllern automatisiert im webbasierten Frontend des BODAS Connect Device Portals angezeigt. Die Erstellung der Flash-Sequenz erfolgt abstrahiert über ein patentiertes Verfahren. Statt Algorithmen zu programmieren, werden dabei einfach und ohne tiefgehende Programmierkenntnisse vorbereitete Funktionen mit Parametern versehen und in entsprechender Reihenfolge zum maschinellen Abarbeiten aufgeführt, heißt es von Seiten des Unternehmens.

Aktualisierung mittels Laptops

Die Konformität mit dem CAN-Bus-Protokoll UDS stellt sicher, dass die ausgeführten Sequenzen den aktuellen Security-Mechanismen entsprechen. Die RCU fungiert dabei als sicheres Gateway zwischen Cloud und Fahrzeug. Für eine lückenlose Maschinenverfügbarkeit wird die neue Firmware zunächst vollständig an die robuste Telematik-Einheit RCU übertragen, ehe das Zielgerät nach entsprechender Autorisierung im Fahrzeug über den CAN-Bus kabelgebunden aktualisiert wird. Der Update-Vorgang ist damit so stabil und sicher wie die klassische hardwaregebundene Aktualisierung mittels Laptops und Diagnosetool.

Der neue, universelle FOTA-Dienst nutzt die bewährte Flasher-Schnittstelle von BODAS Connect. Durch die Anbindung an das offene Telematik-Ecosystem weitet Bosch Rexroth die Vorteile der bisherigen OTA-Dienste sukzessive auf Drittgeräte aus. Dafür wird der Flasher für Drittgeräte kurzfristig in das Kampagnenmanagement von BODAS Connect integriert. Auf diese Weise reduzieren Herstellende, OEMs und Service-Anbietende wirtschaftliche Risiken wie Rückrufe und ungeplante Feldeinsätze und entlasten ihr Personal operativ und administrativ nachhaltig. Auch für ECUs, die nicht UDS-konform sind, bietet das offene Telematik-Ecosystem BODAS Connect die technischen Voraussetzungen zum Flashen.