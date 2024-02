Setzen dem Stützenwald ein Ende – Die miniMAX Aluträger reduzieren die Anzahl der benötigten Stützen laut Hersteller um mehr als 40 %. Foto: Mayer Schaltechnik

Ein weiterer wichtiger Partner für die Umsetzung, ist die Firma Günther Bau aus Fulda mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Branche und seit 2001 in zweiter Generation geführt. Einer der 55 Angestellten ist Emin Hadzajlic, der als Bauleiter auf der Großbaustelle im Industriepark West tätig ist.

Wichtige Faktoren für eine anspruchsvolle und zügige Realisierung des Projekts, weiß Hadzajlic laut eigener Aussage, sind dabei die richtigen Komponenten. Nicht das erste Mal sei dabei die Wahl auf Produkte des für seine Innovationen bundesweit bekannten Schalungsherstellers Mayer Schaltechnik aus Unterfranken gefallen. Beim Jumo-Megaprojekt sei gar ein wahres "Innovationspaket" von Mayer im Einsatz.

Ausgefeiltes Zubehörsystem



Im Untergeschoss wurde ein 1680 m² großer wasserdichter Sprinklerbehälter mittels der mayer'schen ultraMAX-Schalung verwirklicht. Diese punktet durch ihr ausgefeiltes Zubehörsystem, da für alle Verbindungsteile, Ankerung und Ecklösungen dasselbe Material innerhalb der Wandschalungsfamilie verwendet wird. Das sei einmalig auf dem Schalungsmarkt. Insgesamt sorgten knapp 300 m² des Großflächenmoduls ultraMAX S und der kranunabhängigen, leichten L Variante aus der modularen Wandschalungsfamilie für reibungslose Betoniervorgänge.

Unterstützt wurden die Schalungsprozesse von zwei weiteren Mayer Produkten, die dem Unternehmen zufolge für das Prädikat "Nachhaltigkeit" stehen. Zum einen die FLUXX Wandschiene, ebenfalls einzigartig in der Branche, die mit sauberen und schnell ausgeschalten Fugen glänze und zusätzlich durch massive Reduzierung von Baustellenabfällen nach Unternehmensüberzeugung den ökologischen Zeitgeist trifft. In nichts nach steht dem auch die jüngste Mayer Innovation namens sigeMAX.

Durchdachte Lösung

Eine Betonierbühne, welche vom Stapel weg komplett konfektioniert und an Hohlwänden sowie allen gängigen Rahmenschalungen montiert werden kann. Starke Argumente also, welche auch Bauleiter Hadzajlic überzeugen konnten. "In meinem bisherigen Berufsleben, habe ich bislang keine vergleichbare Betonierbühne hinsichtlich Leichtigkeit und Zeiteinsparung, dank müheloser Installation, gesehen. Auch die Ecklösung mit der sigeMAX ist äußerst durchdacht, was uns einiges an Arbeit abgenommen hat", sagt er.

Die seit mehr als 25 Jahren existierenden miniMAX Aluträger für eine Filigrandeckenschalung mit minimalem Stützenaufwand runden das Paket ab. Mit dem Prinzip "minimale Ressourcen für ein maximales Ergebnis" konnte man im Industriepark West bei gut 1350 m² Deckenfläche, mehr als 40 % Stützen gegenüber herkömmlichen Wettbewerberprodukten einsparen. "Die Reduzierung der Stützen spart nicht nur eine Menge Zeit und demzufolge auch Lohnkosten, sondern entlastet auch unsere Arbeitskräfte bei Transport und Logistik. Außerdem vermeidet das vorgegebene Raster potenzielle Fehlinstallationen", weiß Bauleiter Hadzajlic die miniMAX Träger zu schätzen.