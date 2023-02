Kieler Uni bekommt hochmodernen Neubau

Mit rund 42 Millionen Euro aus dem Infrastrukturprogramm "Impuls" finanziert das Land die Errichtung des Gebäudes, in dem auch Teile des Rechenzentrums an der Uni untergebracht werden. Die Büros und Labore für die Agrarwissenschaften sollen auf rund 3200 Quadratmetern Hauptnutzfläche so flexibel angelegt werden, dass sie bei geänderten Anforderungen oder neuen Forschungsschwerpunkten angepasst werden können. Bis zum Herbst nächsten Jahres soll der Neubau fertiggestellt werden.

