In der "Anbaugeräte-Arena" präsentiert Kiesel die 30-Tonnen-Hitachi-Maschine des Typs ZX300-7 – ausgerüstet mit dem KTEG-CoPilot. Das Konzept: Mehrere Trägergeräte, so auch der ZX300-7, führen Anbaugeräte verschiedener Hersteller vor. Das Ganze passiert im Rahmen einer Show, die neben fachlichen Inhalten auch einen hohen Unterhaltungswert bieten wird, versprechen die Verantwortlichen.

Kiesel zeigt Baumaschinen der Marken Hitachi und Giant sowie diverse Anbaugeräte. Von der Effizienz der vollhydraulischen Maschinen und Tools können Interessierte sich in der "Anbaugeräte-Arena" sowie auf den Demo-Baustellen "Spezialtiefbau" und "Elektromobilität im Kompakt- und GaLaBau" überzeugen.

Baienfurt/Ravensburg (ABZ). – Die Doppel-Messe RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE öffnet Anfang Mai 2022 ihre Pforten auf dem Areal der Messe Karlsruhe. Live in Aktion stellen Systempartner Kiesel und die Spezialmaschinenmanufaktur KTEG ihre Produkt- und Systemlösungen vor.

Die KTEG-Powertree-Ladestation versorgt alle elektrisch angetriebenen Maschinen. Foto: Kiesel

Auf der Demofläche "Spezialtiefbau" führt Kiesel einen Hitachi-Bagger der Bezeichnung ZX250-7 mit OilQuick-Schnellwechsler OQ70/55 und einer hydraulischen Schlagramme von Movax vor. Dabei erleben die Besucher, wie kraftvoll die Movax-Schlagramme Bohlen, Träger oder Pfähle in den Untergrund treibt.

Die Spezialmaschinenmanufaktur KTEG, ein Unternehmen der Kiesel Gruppe, wird auf der TiefbauLIVE elektrische Baumaschinen und die dazu passende Ladeinfrastruktur erlebbar machen. Mit dem ZE85 als erstem vollelektrischen Kompaktbagger der Acht-Tonnen-Klasse und der ortsmobilen Schnellladestation Powertree zeigt KTEG, wie Elektromobilität auf Baustellen heute schon funktioniert.

Kiesel bietet seinen Kunden einen Shuttle-Transfer zum eigenen Messestand auf der Multifläche Ost/F416 an – denn zeitgleich läuft in der benachbarten Kiesel-Süd-Niederlassung in Rheinstetten eine Hausmesse. Mit dem Shuttle-Bus können Interessierte zwischen beiden Events pendeln.