Iphofen (ABZ). – Die Unternehmensgruppe Knauf hat für das Frühjahr 2023 drei Knauf Werktage geplant. Angedacht sind laut dem Veranstalter Termine vom 19. bis 20. April in Düsseldorf, vom 10. bis 12. Mai in Stuttgart sowie vom 24. bis 25. Mai in Mainz.