Mit einem Großaufgebot seiner aktuellen Mini- und Midibagger kommt Kobelco auf die diesjährige GaLaBau (Halle 7A, Stand 514). Insgesamt acht Modelle zwischen 1 und knapp 10 t Betriebsgewicht präsentiert der japanische Kettenbagger-Spezialist gemeinsam mit seinem süddeutschen Händler EMB Baumaschinen und schlägt mit einer Vielzahl leistungsfähiger Anbaugeräte auch Brücken in weitere Anwendungsgebiete seiner Kompaktmodelle.

Quer durch alle Klassen bietet Kobelco nach eigenen Angaben hohe Standards in Arbeitsleistung, Komfort und Sicherheit: vorne der neue Kobelco SK26SR-7, hinten der bewährte 6-Tonner SK58SRX-7.

Almere/Niederlande (ABZ). – Insgesamt 14 Modelle bietet Kobelco in den Mini- und Midi-Klassen bis 10 t Betriebsgewicht. Neben den bewährten Kobelco SK10SR-2E (1065 kg, 6,1 kW) und SK17SR-3E (1790 kg, 10,4 kW), die mit hohen Grabkräften und großem Bedienkomfort im Premium-Segment der "Ultra-Kompakten" angesiedelt sind, stellt Kobelco in Nürnberg die Vorteile seiner aktuellen 7er-Generation in den Vordergrund, heißt es.

Kompakte Schwenkradien

Kennzeichen der in Japan gefertigten und speziell für den europäischen Markt ausgelegten Modelle sind auch hier dank Kurzheck-Charakteristik sehr kompakte Schwenkradien, hochwertige, auf lange Lebensdauer ausgelegte Arbeitsausrüstungen (Ausleger, Planierschilde) sowie leistungsstarke, vielfältig konfigurierbare Hydrauliksysteme.

Wichtige Alleinstellungsmerkmale bleiben zudem die jetzt bereits ab 2,6 t Transportgewicht verfügbaren, vollverglasten Rops/Tops-Komfortkabinen im "Performance-X-Design" mit serienmäßiger Klima-Automatik sowie das patentierte staub- und schalldämpfende iNDr-Kühlsystem. Großflächige, leicht zugängliche Filterelemente und eine innovative Luftstrom-Führung durch das Kurzheck-Chassis schützen Kühler und Motorluft-Filter zuverlässig gegen Verschmutzung und Überhitzung. Zudem macht iNDr die Kobelco-Bagger angenehm leise für die Baggerführer und das unmittelbare Arbeitsumfeld.

GaLaBau-Premiere feiert der Kobelco SK26SR-7. Zum Jahreswechsel wurde er mit neuem 18,9-Kilowatt-Motor und leistungsfähiger Hydraulik gemeinsam mit dem größeren SK28SR-7 (2910/3070 kg) vorgestellt. Mit 2580 kg trotz vollausgestatteter Komfortkabine (mit Schutzdach: 2420 kg) eignet er sich für den Transport mit 3,5-Tonnen-Anhängern, was insbesondere für Kleinbetriebe oft entscheidend ist. Optional sind beide Minis mit langem Stiel und Zusatzgewicht ausrüstbar.

Ein umfassendes Hydraulik-Upgrade gegenüber ihren Vorgängern erhielten auch die im vergangenen Jahr vorgestellten Kobelco SK34SR-7 (3550 kg, 18,9 kW) und SK39SR-7 (3940 kg, 18,9 kW), erklärt der Hersteller. Beim Graben werden die Durchflussmengen der drei installierten Pumpen automatisch zugunsten hoher Kräfte an den spezifisch verstärkten Auslegern und den jeweils zwei verfügbaren Stielen optimiert. Die Losbrechkraft am Löffel stieg jeweils um gut 15 %, beim größeren Modell Kobelco SK39SR-7 wurde ebenso die Hubkraft verbessert.

Mit dem SK26SR-7 bietet Kobelco vollen Komfort auch für 3,5-Tonnen-Anhängertransporte. Fotos: Kobelco

Im Anbaubetrieb kann der Fahrer optional aus mehreren Voreinstellungen für unterschiedliche Aufgaben und Werkzeuge wählen. Unter schwerer Last gewährleistet dies ein feinfühlig kontrollierbares Ansprechen der Arbeitsausrüstungen – bei geringerer Beanspruchung lassen sich die beiden Minibagger jetzt auch im ECO-Modus betreiben, was laut Kobelco rund 25 % Kraftstoff einspart. Die große Vielseitigkeit seiner leistungsstarken Drei- bis Viertonner thematisiert Kobelco am GaLaBau-Stand mit einem NPK-Anbausortiergreifer beziehungsweise einem EMB-Pulverisierer.

Zur echten Schlüsselmaschine bei vielen Garten- und Landschaftsbauern hat sich inzwischen auch der Kobelco SK58SRX-7 (29,1 kW) seit seiner Präsentation vor gut drei Jahren entwickelt. Je nach Ausrüstung bis zu 6 t schwer überzeugt der "Große" unter den Kobelco-Minis mit kurzen Grabzyklen, großer Hublast und klassenführenden Anbauleistungen. Ein hocheffizienter Fahrantrieb macht das Planieren einfach und gewährleistet ein schnelles Versetzen auch in schwierigen oder steilen Baustellen-Situationen.

Große Standfestigkeit

Gerade im Midi- oder Kompaktbereich zwischen 8 bis 10 t spielt Kobelco seine jetzt knapp dreißigjährige Erfahrung als Pionier im Kurzheck-Bereich voll aus: Dank optimierter Auslegung der Oberwagen bieten die aktuellen Modelle Kobelco SK75SR-7 (7800–8300 kg), und SK85SR-7 (8480–9250 kg) eine große Standfestigkeit, die dank 53,7-Kilowatt-Motorisierung und hohen Leistungsreserven der installierten Verstellhydraulik große Kräfte an Ausleger und Löffel beziehungsweise den effizienten Betrieb größerer Werkzeuge auch im Zusammenspiel mit hochflexiblen Schwenkrotatoren ermöglichen.

In Nürnberg präsentiert der Hersteller den Kobelco SK75SR-7 Side Drain mit Offset-Ausleger. Mit kleinerem Hüllkreis als beim Standard-Modell kann mit der Sonderausrüstung bei optimaler Sicht auf die Arbeitsstelle parallel außerhalb der Baggermitte gearbeitet werden. Einschlägige Anwendungen sind schnelle Ausschachtungen unmittelbar entlang von Gebäudestrukturen sowie das effiziente Ziehen beziehungsweise Fertigstellen von Versorgungsgräben – am GaLaBau-Stand demonstriert mit dem Kabelabrollgerät EMB CLR10. Mit Verstellausleger kommt der Kobelco SK85SR-7 zur Messe und unterstreicht mit einer Kemroc-Anbaufräse EK40 seine vielseitige Einsetzbarkeit auch bei größeren Geländemaßnahmen.