Nicht nur der Bau boomt, auch in der Landwirtschaft ist die Stimmung von großer Zuversicht geprägt. Etwa 450 000 Menschen, die sich in der vergangenen Woche auf der Agritechnica in Hannover, der weltweit größten Landtechnik-Messe, über die aktuellen Neuentwicklungen in der Branche informierten, lassen zumindest keinen anderen Schluss zu. Unter den Besuchern der Messe finden sich dabei seit Jahren auch immer mehr Fachleute aus dem Bauwesen. Nicht nur, weil es speziell im Bereich der Maschinen für den Materialumschlag zahlreiche Überschneidungen gibt und viele Hersteller mit einem Standbein sowohl im Agrar- als auch im Bausegment stehen, sondern auch aufgrund der vielbeschworenen Digitalisierung. Vieles von dem, was im Umfeld der Bau-maschinenentwicklung heute sehr heiß diskutiert wird – Vernetzung, Automatisierung, Flottenmanagement etc. – ist im Bereich der Landtechnik bereits gelebte Realität.



Vor allem die Akzeptanz für diese Spielarten der Digitalisierung erscheint dort bereits um einiges weiter zu sein. Entsprechend häufig fällt gegenüber der Baumaschinenindustrie der verbale Fingerzeig, den Blick doch einmal über den Tellerrand schweifen zu lassen. Generell ein guter Ratschlag, auch wenn der Vergleich häufig hinkt. Denn die Rahmenbedingungen, unter denen es gilt, hier wie dort Arbeitsprozesse mittels Digitalisierung zu optimieren, sind jeweils grundverschieden. Eines haben Bau und Landwirtschaft jedoch gemeinsam: die drängende Notwendigkeit zur Optimierung der Produktivität. Viele Erfahrungen, welche die Bauwirtschaft derzeit bewegen, wurden in der Landwirtschaft bereits gemacht. Allem voran die Erfordernis, mit immer weniger Menschen immer mehr Arbeit leisten zu müssen. Die technischen Mittel, mit denen junge Landwirte heute riesige Höfe und Ackerflächen bewirtschaften, sind in der Tat eindrucksvoll. Auch wenn sich diese im Einzelfall nicht eins zu eins übertragen lassen, bleibt genug Raum für wertvolle Synergien und Lerneffekte – nicht nur in technischer Hinsicht.