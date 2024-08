Etwas mehr als ein Jahr ist es her, seit die Ersatzbaustoffverordnung (EBV) in Kraft trat, die Verordnung sollte die Kreislaufwirtschaft im Bau fördern und die Verwendung von Recyclingbaustoffen erhöhen. Über die Inhalte der EBV wurde im Vorfeld lange diskutiert, entsprechend hoch waren die Erwartungen von Verbänden und Unternehmen seit deren Start. "Ich habe den Eindruck, dass durch die Ersatzbaustoffverordnung mehr Recyclingmaterial eingebaut wird", gab sich Johannes Schlenter, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Abbruchverbands (DA) zum Jahreswechsel gegenüber der ABZ noch hoffnungsvoll, deutete aber schon damals auf Schwachstellen hin: "Das Prozedere ist einfach deutlich zu zeitaufwändig", sagte Schlenter, teilweise vergängen Monate, bis Unternehmen Nachweise erhielten, was sie als Material wieder vor Ort einbauen dürften. Heute, nach einem Jahr EBV in der Praxis, ist bei vielen Beteiligten Ernüchterung eingetreten. Einer aktuellen Umfrage der Verbände DA, HDB, ZDB und BGRB zufolge wurde das Ziel der Verordnung bisher bei weitem nicht erreicht - lediglich fünf Prozent der 156 befragten Firmen hätte angegeben, seither mehr Bauschutt- und Bodenaushub recycelt zu haben. "Es ist dringend erforderlich, einfache, zeitnahe und unbürokratische Regelungen umzusetzen", fordert Andreas Pocha, Geschäftsführer vom Deutschen Abbruchverband. "Statt für mehr Kreislaufwirtschaft am Bau zu sorgen, wird ein Jahr nach Inkrafttreten der Ersatzbaustoffverordnung weniger recycelt", monierte HDB-Hauptgeschäftsführer Tim-Oliver Müller, "Die Ersatzbaustoffverordnung droht krachend zu scheitern. Nach 15 Jahren Anhörungen und Diskussionen ist das ein Offenbarungseid", urteilte ZDB-Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa. Die umfangreichen Dokumentationspflichten führten dazu, dass Ersatzbaustoffe nicht ausgeschrieben und stattdessen Primärbaustoffe genutzt werden würden. Genau das sollte mit der EBV nicht erreicht werden.

Kai-Werner Fajga Autor Chefredakteur Allgemeine Bauzeitung