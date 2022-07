Der Sommer steht vor der Tür, die Tagestemperaturen und Sonnenstunden steigen von Tag zu Tag. Und damit rückt auch das Problem des Gesundheitsschutzes auf Baustellen wieder in den Fokus. Der weiße Hautkrebs ist noch immer eine der häufigsten angezeigten Berufskrankheiten in der Bauwirtschaft, im Jahr 2021 wurden der BG BAU rund 2600 Verdachtsanzeigen für die Berufskrankheit weißer Hautkrebs gemeldet. Grund genug, weiterhin für das Thema zu sensibilisieren, und die Genossenschaft tut dies unter anderem mit bundesweiten UV-Aktionstagen für Auszubildende.

"Der wirksamste Schutz gegen UV-Strahlung ist die Vermeidung von Arbeiten in der Sonne, wo immer dies möglich ist", erläutert Bernhard Arenz, Leiter der Hauptabteilung Prävention der BG BAU und führt aus: "Da dies im Baustellenalltag nur selten der Fall ist, muss hier meist auf technische, organisatorische und persönliche UV-Schutzmaßnahmen zurückgegriffen werden." Mit dem Slogan "Profis arbeiten sicher. Du hast nur 1 Leben." startete die Genossenschaft zudem jüngst eine neue Kampagne, mit der das Bewusstsein der Beschäftigten für den Arbeitsschutz in ihrem Berufsalltag grundsätzlich gestärkt werden soll.

Das vor fünf Jahren gestartete Präventionsprogramm der Genossenschaft geht somit in eine neue Runde – die fünfte. Und das tut Not, denn die Zahl der Arbeitsunfälle bleibt auf einem hohen Niveau. Trotz eines leichten Rückgangs im Vergleich zum Vorjahr blieb das Unfallgeschehen mit 103 525 meldepflichtigen Arbeitsunfällen in der Bauwirtschaft und bei den baunahen Dienstleistungen im Jahr 2021 nach wie vor sehr hoch. Die Anzahl der Arbeitsunfälle in der Bauwirtschaft ist zwar gesunken, aber nur um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Demgegenüber gab es jedoch im Vorjahresvergleich rund 1000 Wegeunfälle mehr.

Die Zahlen seien kein Grund zur Entwarnung, so Arenz: "Denn absolut betrachtet, sind die Zahlen immer noch zu hoch." Arbeitsschutz und Prävention müssen daher auch weiter ganz oben auf der täglichen To-do-Liste im Bauunternehmen stehen bleiben.