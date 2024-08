Zusammen mit dem Smart Construction 3D Machine Guidance ist der Komatsu PC138US-11 geeignet für das Einsatzgebiet der Froschauer GmbH. Foto: Kuhn Baumaschinen Deutschland

Weyarn (ABZ). – Das im Jahr 1946 gegründete Familienunternehmen Froschauer GmbH ist im Abbruch, im Recycling, im Forstwegebau und im Erd- und Tiefbau tätig. Hierfür bekam das Unternehmen kürzlich Verstärkung, in Form eines intelligenten Kurzheckbaggers aus dem Hause Kuhn Baumaschinen Deutschland. Der Komatsu PC138US überzeugte durch seine kompakte Bauweise, die feinfühlige Steuerung und die präzise 3D-MG- Steuerung. Auf drei bis vier Baustellen parallel arbeiten Georg Froschauer und seine auf insegsamt zehn Mitarbeiter zählende Belegschaft im bayerischen Großraum München, Bad Tölz, Miesbach und Rosenheim und bietet neben Erd- und Tiefbauarbeiten auch Abbruch, Kanalarbeiten und Recycling von Baumaterialien an. Dafür braucht er hoch zuverlässige Baumaschinen mit denen er effektiv arbeiten kann. Vor dem Kauf testete der Unternehmer Georg Froschauer die Maschine auf der Baustelle und das Komatsu Smart Construction 3D Machine Guidance System auf dem Demogelände von Kuhn Baumaschinen in Hohenlinden. Es war sehr schnell klar, dass derPC138US-11 die geeignete Maschine für das Unternehmen ist. Denn Froschauer war es wichtig, dass die Maschine universell einsetzbar ist, dass sie sowohl für Aushubarbeiten auf kleineren Baustellen, als auch bei Kanal-, kleineren Abbrucharbeiten und bei der Feinplanie eingesetzt werden kann. Der PC138US-11 ist laut Hersteller schnell und präzise, durch seinen Komatsu-Motor gemäß Abgasnorm EU Stufe V, das Komatsu CLSS-Hydrauliksystem und den Fahrerkomfort lässt sich mit dem Bagger die höchste Produktivität in dieser Maschinenklasse erreichen, heißt es weiter. Dank der abgerundeten Oberwagenstruktur könne die Baumaschine auch auf begrenztem Raum oder auch in der Nähe von Hindernissen arbeiten. Die Kombination aus großem Arbeitsbereich und Standfestigkeit mache den PC138US-11 zur nahezu idealen Wahl für Einsätze, die eine große Reichweite erforderlich machen, wie etwa Einsätze am Hang oder im Abbruch. Die große Ausschütthöhe ermögliche ein effizientes Verladen des Materials. Zusammen mit dem Smart Construction 3D Machine Guidance System, dem Nachrüstsatz für ein 3D-Anzeigesystem für gemischte Flotten, das mit jedem Hydraulik- oder Mobilbagger noch präzisere Grabeinsätze ermöglicht, war die passende Maschine für Froschauer gefunden. Die integrierte Nutzlastwaage unterstützt den Maschinisten bei Profilierungsarbeiten und gewährleistet maximale Effizienz, wobei das Überladen von Lastkraftwagen auf jeden Fall verhindert wird. So wird bei Froschauer der PC138US-11 mit 3D-MG zukünftig voraussichtlich bis zu 1200 Stunden im Jahr im Einsatz sein.