Kontaktaufnahme und Gespräche in Brüssel

Hannover (ABZ). – Rund 40 Unternehmensvertreter der deutschen Kalksandsteinindustrie reisten Anfang September in die europäische Hauptstadt um sich vor Ort mit Abgeordneten und leitenden Mitarbeitern aus Parlament, Kommission sowie den Ländervertretungen auszutauschen. Organisiert wurde die Unternehmerreise laut eigenen Angaben durch den Bundesverband Kalksandsteinindustrie e. V. und die europäische Kalksandsteinvertretung ECSPA. Der erste Tag stand laut den Verbänden zunächst ganz im Zeichen des Kennenlernens der Zusammenarbeit zwischen Parlament und Kommission. Hierzu diente auch der Gedankenaustausch mit dem Abgeordneten Dr. Markus Pieper (CDU) im Europaparlament sowie der Referatsleiterin Bauwesen, Frau Dr. Katharina Knapton-Vierlich, in der europäischen Kommission. Besonders die Themen Industriestrompreis, Dekarbonatisierung und der Transformationsprozess zur Klimaneutralität hätten im Mittelpunkt intensiver Diskussionen gestanden.

Bei einem Arbeitsessen mit fünf Abgeordneten verschiedener Fraktionen des EU-Parlaments sowie leitenden Mitarbeitern von insgesamt sieben Bundeslandsvertretungen in Brüssel wurden diese und weitere Themen inhaltlich vertieft und auch konkrete Vor-Ort-Besuche der europäischen Vertreter in den Kalksandsteinwerken der Mitglieder verabredet, erklären die Veranstalter. Der zweite Tag der Europareise thematisierte insbesondere die industriellen Auswirkungen und den Umsetzungsstand neuer EU-Umweltanforderungen. Der hierzu erstmals veranstaltete EUROPA-Tag der Kalksandsteinindustrie startete mit einem Impulsvortrag des Abgeordneten Christian Doleschal (CSU), Berichterstatter des Europäischen Parlaments, für die sich gerade in Erarbeitung befindende neue Bauproduktenverordnung, betonen die Verbände.