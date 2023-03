Leiter der neuen LST-Niederlassung in Augsburg ist Silvio Weigelt. Foto: Labor Strauss Gruppe

Die Niederlassung ist auf den Vertrieb von Brandmeldetechnik und Sicherheitsbeleuchtung spezialisiert und für die Kundenbetreuung – sowohl telefonisch als auch vor Ort auf der Baustelle – in Südbayern und Baden-Württemberg zuständig. Niederlassungsleiter Silvio Weigelt hat sich den bestmöglichen Service für die Kunden auf die Fahnen geschrieben.

Am neuen Standort werden Lösungen entwickelt und Partner, Facherrichter und Elektroinstallateure sowie Elektroplaner, Bauträger und Generalunternehmer bei der Auswahl, Planung und Installation von professioneller Brandmeldetechnik und Sicherheitsbeleuchtung unterstützt. Darüber hinaus bietet das Team Produktschulungen für die LST-Systeme an.

Weigelt freut sich darauf, "die anstehenden Aufgaben gemeinsam mit meinem Team in Augsburg und den Kollegen an den anderen Standorten erfolgreich zu meistern." Mit seinen Kolleginnen und Kollegen ist er für die Region des südöstlichen Bayerns und für Teile von Baden-Württemberg zuständig und seine Devise ist: "We care for safety every day! Mit unserer Arbeit sorgen wir dafür, dass die Sicherheit für unsere Mitmenschen am Arbeitsplatz, in öffentlichen Einrichtungen, bei Sportveranstaltungen und in Hotels durch den Einsatz unserer modernen und zukunftssicheren Technik jeden Tag verbessert wird", erläutert Weigelt.

LST ist inzwischen mit zwölf Standorten flächendeckend aufgestellt. Die Firmenzentrale befindet sich in Wien, weitere Standorte sind Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, Bregenz und Klagenfurt in Österreich. In Deutschland ist LST neben der neuen Niederlassung in Augsburg noch in Hamburg und Mönchengladbach zu finden und mit der Tochtergesellschaft MEP Gefahrenmeldetechnik in Pockau-Lengefeld und Erfurt vertreten. Geschäftsführer von LST ist Diplom-Ingenieur Stefan Friedl.