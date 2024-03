Der global operierende Baumaschinenhersteller JCB hat die Tandem-Vibrationswalzen CT380-130 zu seiner Verdichtungspalette hinzugefügt. Foto: JCB

Die erste Zahl gibt die Gewichtskategorie an, in der die Maschine konkurriert – im Falle des CT380-130 der 3,8-Tonnen-Markt – die zweite Zahl gibt die Trommelbreite in Zentimetern an.

Die wichtigsten Merkmale der Walzen sind laut Hersteller die EU-Stufe-V-Dieselmotoren mit DOC und DPF, der Trommelversatz zu jeder Seite für vollen Zugang zur Verdichtungsstelle, der hydrostatische Doppeltrommelantrieb für Steigfähigkeit, das V-förmige Chassis für maximale Sicht auf den Arbeitsbereich und der Schiebesitz mit Komfort, Sicherheitsschalter und Überwachung des Sicherheitsgurts. Beide Maschinen werden von dem neuesten EU-Stufe V JCB von Kohler Dieselmotor angetrieben, der 36,5 kW (49,6 PS) leistet. Der Stufe-V-Motor verfügt über einen Dieseloxidationskatalysator (DOC) und einen Dieselpartikelfilter (DPF).

Der Motor ist laut Hersteller leicht zugänglich, mit einer nach vorne kippbaren Motorhaube, die einen ebenerdigen Zugang zu allen Füll- und Servicepunkten bietet. Wie auch die Modelle CT160 und CT260 sind auch die neuen Tandemwalzen für einfache Bedienung, geringen Wartungsaufwand und eine einfache, robuste Verdichtungslösung konzipiert, versichert das Unternehmen. Die Tandemwalze CT380-130 hat ein Betriebsgewicht von 4,1 und erzeugt eine Betriebslinearlast von 15,8 kg/cm.

Mit einer Zentrifugalkraft von 41 bis 59 kN hat die Maschine eine Vibrationsfrequenz von 50 bis 60 Hz und eine Amplitude von 0,5 mm. Die Trommeln können um bis zu 80 mm nach beiden Seiten versetzt werden und die Walze sei in der Lage, eine Steigung von 30 % mit eingeschalteter Vibration oder 40 % ohne Verdichtung zu bewältigen. Die größere CT430-140 wiegt 4,5 t und bietet eine Linearlast von 16,4 kg/cm. Mit der gleichen Frequenz von 50 bis 60 Hz und einer Amplitude von 0,5 mm liefert die schwerere Maschine eine Zentrifugalkraft von 44 bis 63 kN. Die Walze hat die gleiche Trommelversatzfähigkeit und Steigfähigkeit wie ihr kleineres Pendant. Beide Modelle haben eine maximale Arbeitsgeschwindigkeit von 10 km/h.



Ein Blick in den Motor. Foto: JCB

Die Walzen verfügen über ein hydrostatisches Doppeltrommelantriebssystem sowie einen hydrostatischen Antrieb für beide Trommelvibrationssysteme. Die Maschinen können mit Einzel- (vorne oder hinten) oder Doppeltrommelvibration verwendet werden, so dass der Bediener die Verdichtung laut Hersteller auf einer Vielzahl von Materialien und Oberflächen einstellen kann. Ein manueller Versatz der Trommeln stelle sicher, dass auch nah Bordsteine und Metallkannten ohne Beschädigungsgefahr gearbeitet werden kann. Eine automatische Vibrationssteuerung (AVC) vermeide eine zu starke Verdichtung.

Die Stufen zu beiden Seiten der Maschine, ermöglichen einen einfachen Zugang zu einem Schiebesitz mit Armlehnen, einem Sicherheitsschalter im Sitz und einem Überwachungssystem für den Sicherheitsgurt. Ein kompaktes Metallarmaturenbrett bietet einen Blick auf Betriebsdaten und Maschinengesundheit. Arbeitsleuchten vorne und hinten an der Maschine sorgen für Sichtbarkeit, auch bei schlechten Lichtverhältnissen, betont der Hersteller.

JCBs LiveLink-Telematiküberwachungs- system ist serienmäßig enthalten, bietet Informationen über Maschinenstandort und -zustand und ermöglicht es laut Hersteller Kunden, Service und Wartung effektiv zu planen. Die Anforderungen an Service und Wartung seien auf ein Minimum reduziert worden – mit einem wartungsfreien Vibrator und Zentralgelenk sowie Lenkzylinder. Ein PRO-Paket ist als Option erhältlich und bietet federbelastete, klappbare Trommelschaber, einen Doppelfahrhebel, einen White Noise-Rückfahrwarner, zusätzliche Arbeitsscheinwerfer am Rops-Rahmen und einen Asphalttemperatur-Sensor. Die Maschinen können auch mit einem links- oder rechtsseitigen Schneidgerät, einem Straßenbeleuchtungssatz, einer Wegfahrsperre und einer grünen Rundumleuchte individuell angepasst werden.