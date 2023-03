Maschinenbauer steigert Ausbildungszahlen

Dort produziert der Baumaschinenhersteller eigenen Angaben zufolge unter anderem Vibrationsplatten und -stampfer sowie Aufbruch- und Betontechnik. "Wacker Neuson ist für uns ein wichtiger Partner, insbesondere in Sachen Ausbildung", erklärt Dr. Michael Oelck, Hauptgeschäftsführer LBT. "Seit Jahren engagiert sich unser Unternehmen bei der Nachwuchskampagne Starke Typen und stellt so eine attraktive Ausbildung für Land- und Baumaschinenmechatroniker sicher", ergänzt Thomas Lachenmaier, Leiter Academy Wacker Neuson. Während einer Führung vor Ort konnten sich die Vertreter einen Eindruck über die Leistungsfähigkeit des Produktionsstandortes mit seiner Fertigungstiefe und angeschlossener eigener Ausbildung und der Kundendienstorganisation im Service machen. Des Weiteren erhielten Sie einen Einblick in die Arbeitstechniken für zukünftige Land- und Baumaschinenmechatroniker in einer speziell dazu errichteten Lehrwerkstatt.

