Illerberg (ABZ). – Seit nunmehr weit mehr 15 Jahren bedient die GH Gerüsthandel GmbH & Co. KG eigenen Aussagen zufolge die Gerüstwelt mit gebrauchten Gerüsten namhafter Hersteller wie Layher, Assco, Alfix, MJ und Plettac sowie neuen Gerüsten des deutschen Herstellers Altrad Plettac Assco.

Die GH Gerüsthandel GmbH & Co. KG hat mittlerweile laut eigener Aussage ihre Lagerfläche erweitert und somit auf mehr als 11.000 m² ausgedehnt. Foto: GH Gerüsthandel

Angefangen hat die Erfolgsgeschichte laut GH Gerüsthandel mit einem kleinen Außenlager im Raum Augsburg. Doch dabei sollte es nicht lange bleiben. Bereits kurz nach Gründung konnte die damals noch kleinere Firma im Raum Vöhringen/Illerberg einen Lagerplatz mit etwa 2600 m² Lagerfläche anmieten und legte somit den Grundstein für die zwischenzeitlich bereits zweite Expansion.

Mit guter Autobahnanbindung an die A 7 (Ausfahrt Vöhringen/etwa zehn Minuten vom Autobahnkreuz A 7/A 8 Ulm/Elchingen entfernt) bietet GH Gerüsthandel mittlerweile seinen gewerblichen sowie privaten Kunden alles, was das Gerüstherz begehrt, so der Händler – das auf mehr als 11.000 m² Lagerfläche.

Nachdem 2017 ein komplett neues Arenal mit modernem Bürokomplex sowie einer Fläche von 5200 m² bezogen werden konnte, wurde im Jahr 2022 ein direkt angrenzendes Nachbargrundstück gekauft, um die Lagerfläche erneut erweitern und somit auf mehr als 11.000 m² ausdehnen zu können, berichtet das Unternehmen.

Zwischenzeitlich ist GH Gerüsthandel laut eigenem Bekunden die größte deutsche Händlervertretung des Herstellers altrad Plettac Assco und einer der größten Gebrauchtwarenhändler innerhalb Deutschlands. Dass das Unternehmen zwischenzeitlich solche Sprünge machen konnte, verdanken die beiden Geschäftsführer Jochen Maier sowie Georg Heigl wie sie angeben nicht nur ihrem Fleiß, sondern ebenfalls einem aufeinander eingespieltem sowie fachkundigen Team, das den Kunden jegliche Fragen rund um das Thema Gerüst kaufen sowie Gerüst verkaufen beantworte und der Kundschaft mit Herzblut von der Angebotserstellung bis hin zur finalen Auslieferung zur Seite stehe.

Dabei wird seit Anbeginn, so die Geschäftsführer, auf ein ausgewogenes Zusammenspiel zwischen persönlicher Beratung sowie online für den Kunden zusammengestellten Gerüst-Tooles geachtet.

Auf der Homepage des Unternehmens sollen Interessenten mit einem übersichtlichen Gerüstkalkulator, einem Gerüst-Konfigurator sowie einem Gerüstrechner und etlichen Gerüstangeboten Informationen auch außerhalb der Geschäftszeit finden. Ebenfalls stehe den Interessenten ein breit gefächertes Angebot im Online-Shop zur Verfügung.

Durch die Kombination von persönlicher Beratung vor Ort, am Telefon oder aber via E-Mail sowie WhatsApp und dem online zur Verfügung stehenden Angebot garantiert das Unternehmen eigenen Angaben entsprechend seinen Kunden einen zügigen sowie reibungslosen und gut durchgeplanten Ablauf – sei es für Kleinprojekte wie Fassadengerüste oder aber komplexere Einrüstungsobjekte. Ebenfalls erstellen die Mitarbeiter mittels moderner Technik 3D CAD-Planungen. Dabei wird somit jedes noch so kleine Detail mit einbezogen, versichert das Unternehmen.