Transparenter Transportalltag: Das TrailerMaster-Portal von SAF-Holland zeigt übersichtlich und in Echtzeit Fahrzeug- und Bewegungsdaten, wie zum Beispiel den Standort, die Beladung oder den aktuellen Zustand der Bremsen. Foto: SAF-Holland

SAF-Holland steht seit Jahrzehnten für langlebige Fahrwerksysteme, sichere Sattelkupplungen, durchdachtes Nutzfahrzeug-Zubehör – und in Zukunft auch für intelligente Trailer-Technologie. "Die Digitalisierung, aktuell ein Schlüsselfaktor in unserer Branche, schafft auch im Trailer Mehrwert für Nutzfahrzeughersteller und Transportunternehmen. Mit dem SAF TrailerMaster digital optimierte Abläufe steigern die Effektivität, sodass Flotten dem steigenden Wettbewerbsdruck besser begegnen können", sagt David Meder, Produktmanager Smart Trailer bei SAF-Holland. Den Echtzeit-Überblick durch den SAF TrailerMaster und die Leistungsberichte für die einzelnen Trailer können Spediteure zum Beispiel für eine höhere Produktivität ihrer Flotte nutzen: Sie koordinieren künftig ihre Fahrzeuge rentabler und vermeiden Stillstandzeiten. Wird zusätzlich zum Beispiel der Reifendruck dauerhaft kontrolliert und bei Bedarf angepasst, verringert sich auch der Kraftstoffverbrauch. Das spart Kosten und senkt den CO2-Ausstoß.





Die SAF TrailerMaster Driver App von SAF-Holland vernetzt Fahrer, Fahrzeug und Trailer miteinander. Foto: SAF-Holland

Der SAF TrailerMaster, entwickelt vom britischen SAF-Holland-Tochterunternehmen Axscend, vernetzt Komponenten, digitalisiert Prozesse und automatisiert die Kommunikation zwischen Trailer, Fahrer und Flottenbetreiber. Die Telematik-Anwendung zeigt zentral und in Echtzeit alle Fahrzeug- und Bewegungsdaten an: So haben Fuhrparkmanager den Standort, die Beladung oder den Kilometerstand des Trailers sowie den technischen Zustand von Reifen oder Bremsen jederzeit im Blick – für mehr Transparenz im Transportalltag.

Der SAF TrailerMaster liefert zudem rechtzeitig Informationen bei einer Zustandsveränderung im Trailer, sodass Pannen und Ausfälle vermieden werden können. "Das verbessert das Wartungsmanagement für die gesamte Flotte. Zeit und Kosten spart außerdem der praktische Wartungsplaner. Hier findet man seinen gesamten Fuhrpark auf einen Blick und wird darüber informiert, wenn ein wichtiger Termin am Trailer ansteht", erläutert Oliver Beierlorzer, Director Sales OE & Fleets DACH+HU. Damit können Flottenmanager Werkstatttermine sowie Stillstandzeiten besser und schon im Voraus planen. Alle Dokumente zu den Wartungsaktionen können zentral verwaltet und in andere Systeme exportiert werden. Auswertungen anhand festgelegter Kriterien zeigen eventuelle Verbesserungspotenziale bei Wartungsabläufen in einzelnen Niederlassungen auf.

Das Telematik-System von SAF-Holland sorgt für einen zuverlässigen und sicheren Transport: Es beugt gefährlichen Überladungen und teuren Verschleiß-Pannen vor. Auch die gesammelten Echtzeitdaten sind sicher – gespeichert in einer geschützten Cloud.

Das TrailerMaster Webportal bereitet die synchronisierten Bewegungs- und Fahrzeugdaten übersichtlich auf, egal ob an PC, Notebook, Tablet oder auf dem Smartphone. So sieht der Spediteur den Zustand seiner gesamten Flotte auf einen Blick und kann Trailer- und Transportprozesse dokumentieren. Die Fahrzeug- und Bewegungsdaten aktualisieren sich automatisch, sodass alle Ereignisse zentral überwacht und gesteuert werden können. Über das Fleet Desk verwaltet der Fuhrparkmanager alle Fahrzeuge – von der Zulassung über eventuelle Vermietungen bis hin zur Stilllegung.

Einfache Bedienungsoberflächen, die nur wenige Klicks erfordern, klar strukturierte Dashboards, Farbcodierungen und Grafiken sowie die leistungsstarke Suchfunktion machen das Webportal intuitiv bedienbar und nutzerfreundlich.

Ist im Alltag zuverlässige Unterstützung für unterwegs gefragt, kommt die Driver App zum Einsatz. Die mobile Anwendung vernetzt Fahrer, Fahrzeug sowie Trailer miteinander: Bei einer Panne ermöglicht sie zum Beispiel schnelle Diagnosen und leitet Schadensmeldungen an Flottenmanager und Werkstätten weiter. Über die digitale Abfahrtskontrolle dokumentiert der Fahrer via Checkliste und Foto-Upload Mängel am Fahrzeug. Push-Benachrichtigungen informieren ihn zusätzlich über aktuelle Begebenheiten am Trailer. "Die Driver App entlastet den Fahrer, sorgt für eine stressfreiere Fahrt und erlaubt ihm, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: die sichere Fahrt und den zuverlässigen Transport seiner Ladung", fasst Oliver Beierlorzer zusammen.

Die Hardware des SAF TrailerMasters ist einfach einzubauen. Ebenso wenig Aufwand verursacht die Installation und Konfiguration der TrailerMaster Software, mit der die schnelle Vergabe von Rechten und Funktionen möglich ist. Wo nötig, leisten die Experten von SAF-Holland Hilfe bei der Installation von Hard- und Software, beraten und schulen außerdem Mitarbeiter.