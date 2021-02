Günzburg (ABZ). – Eine Leiter für alle Fälle und ein Garant für Arbeitssicherheit: So präsentiert sich die neue dreiteilige Stufen-Mehrzweckleiter der Günzburger Steigtechnik. Die Innovation des Qualitätsherstellers aus Bayern ist nach Aussage des Unternehmens die erste Mehrzweckleiter überhaupt, die durchgängig mit Stufen ausgestattet ist und so den verschärften Technischen Regeln für die Betriebssicherheit – speziell der TRBS 2121 Teil 2 – entspricht.

Die Innovation aus Günzburg ist ein Allroundtalent und kann sowohl als Steh-, Anlege- oder auch als Schiebeleiter verwendet werden, verspricht der Hersteller. So ergänze sie das TRBS-konforme Sortiment der Günzburger Steigtechnik um eine flexible und sichere Lösung, die bereits in das Arbeitsschutzprämien-Programm der BG BAU aufgenommen wurde.



"Wir bauen das Programm an TRBS-konformen Lösungen konsequent aus. Mittlerweile entsprechen rund 90 Prozent unseres relevanten Sortiments den verschärften Regeln", betont Ferdinand Munk, Geschäftsführer der Günzburger Steigtechnik GmbH. "Die Tatsache, dass wir jetzt als erster Hersteller überhaupt eine Mehrzweckleiter auf den Markt gebracht haben, die durchgängig mit Stufen versehen ist, unterstreicht unseren Anspruch als Innovations- und Technologieführer für Steigtechniklösungen einmal mehr."

Anwender können die neue Stufen-Mehrweckleiter als Steh-, Anlege- oder als Schiebeleiter nutzen. Sie ist in drei Größen bis zu 6,9 m Länge erhältlich und zeichnet sich durch ein einfaches Handling und ein Plus an Arbeitssicherheit aus. So ist die Innovation zum Beispiel mit 80 mm tiefen Stufen ausgestattet, die in den Überlappungsbereichen der drei Leiterteile für breite Standflächen von rund 170 mm Tiefe sorgen. Dazu trage auch die nivello-Traverse bei, die serienmäßig mit der neuen Generation des nivello-Leiterschuhs versehen ist. Der nivello sorgt mit einer patentierten Zwei-Achsen-Neigungstechnik im Gelenk für eine gute Bodenauflage und ist mit wechselbaren Fußplatten ausgestattet. Diese kann der Anwender je nach Untergrund und bei Verschleiß einfach und schnell austauschen. Neu ist unter anderem eine Krallen-Fußplatte für gewachsene Böden.