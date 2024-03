Steinheim/Kirchberg (ABZ). – Die Unternehmer Marcus Hölz, Inhaber der gleichnamigen GmbH aus Steinheim an der Murr und Alexander Döbele aus Kirchberg an der Murr realisieren komplexere GaLaBau-Projekte gerne gemeinsam. Es stand eine Aufgabe an, für die die beiden Unternehmer die WEZ-06 Winkelelementzange der Probst GmbH mit ins Team genommen haben.

Alexander Döbele beim exakten Setzen des L-Steins. Foto: Probst

An einem Mehrfamilienhaus in Marbach am Neckar mussten Mauerscheiben versetzt werden. Eine Abgrenzung am Grundstück sollte entstehen. Im Nachgang wurde die neu-entstandene Innenfläche mit Terrassenplatten ausgelegt. Die Aufgabe für die Winkelelementzange von Probst: Zugreifen und knapp 6 Laufmeter Mauerscheiben mit einer Höhe von 1,05 m exakt zu setzen.

"Durch den Einsatz der WEZ-06 hängen die Mauerscheiben oder Winkelsteine gerade. Das Versetzen geht erkennbar einfacher von der Hand und schafft Zeitersparnis", so Marcus Hölz. Ein Schwerpunktausgleich an der Zange macht es möglich, dass das Element im Lot hängt und waagerecht abgesetzt werden kann. Aufwendiges Einfädeln eines Schlupfes in die Transportöse am Stein ist nicht notwendig – die Zange kann einfach auf den Stein aufgesetzt werden. Dabei hebt der Garten- und Landschaftsbauer hervor, "dass die Automatik zum Greifen und Absetzen besonders nützlich ist, da ein ständiges Ein- und Aussteigen aus dem Bagger bei einem 2-Mann-Trupp entfällt." Bei Projekten mit L-Steinen kommt bei den beiden Unternehmen, die WEZ-06 regelmäßig zum Einsatz.

"Die körperliche Arbeitsbelastung in gebückter Haltung reduziert sich beim Versetzen der Mauerscheiben mit der Probst-Zange wesentlich. Ein großes Plus ist das einfache Handling beim Setzen, da die Steine mit geringem Kraftaufwand in die richtige Position gedrückt werden können", fügt Alexander Döbele hinzu.

Die Gefahr von Abplatzern an den Stein-Ecken vermindert sich durch das gerade Hängen und vor allem durch die Kunststoffauflage zum Aufsetzen der kompakten Zange auf den L-Stein. Die beiden Garten- und Landschaftsbauer sind aber auch mit der Griffigkeit der Probst-Zange sehr zufrieden: "Die neue WEZ-06 Winkelelementzange hält die Steine fest. Ein Herausrutschen ist nicht vorgekommen."

Durch ihr Eigengewicht von 13,7 kg kann die Winkelelementzange WEZ-06 einfach und schnell im Kofferraum oder auf der Ladefläche transportiert werden. Sie ist somit besonders schnell einsatzbereit. Mit der WEZ-06 können kleine bis mittelgroße Winkelstützen bis 600 kg gehoben werden. Durch die Umsteckmöglichkeit, können Schwerpunktlagen des Greifguts, je nach Größe der Mauerscheiben, ausgeglichen werden. Nichtfärbende, helle Gummigreifbacken schonen das Greifgut und hinterlassen keine Spuren oder Abdrücke.