Munzingen (ABZ). – Die Saan Wasserstrahltechnik GmbH mit Sitz in Lauchringen in Süddeutschland beweist laut eigener Aussage seit Jahrzehnten Kompetenz in der Hochdruckwasserstrahltechnik und setzt nun neue Maßstäbe. Der in 2023 angeschaffte Aqua Cutter 410V evolution 2.0 von Aquajet, soll nicht nur eine bedienerfreundliche Betoninstandhaltung ermöglichen, sondern auch mit Zeitersparnis beeindrucken.

Wandsockel und die Stahlbetonpfeiler

In einer Tiefgarage im Wohngebiet von Munzingen stand man vor der Herausforderung, Chloride zu entfernen, die durch mit Auftausalz belastetes Wasser über die Winter von Fahrzeugen eingeschleust wurden. So wurde die Saan Wasserstrahltechnik von der Stadt Freiburg beauftragt, 370 m² Betonboden mit einer Tiefe von 3 cm mittels Hochdruckwasserstrahltechnik zu entfernen.

Nach weiteren Untersuchungen wurde festgestellt, dass die Chloride nicht nur den Betonboden, sondern auch bereits den Wandsockel und die Stahlbetonpfeiler in Mitleidenschaft gezogen hatten. So musste neben dem horizontalen Bodenabtrag auch vertikal40 cm Beton an Sockel und Pfeiler abgetragen werden.

Zum Einsatz kam der Aqua Cutter 410V. Er ermöglichte nicht nur das einfache und präzise Entfernen von schadhaftem Beton, sondern auch das Freilegen von Lochfraßkorrosion befallenen Betonstahlbewehrungen, berichtet das Unternehmen. So wurde bei dieser Parkhaussanierung schadhafter Beton unkompliziert und schnell abgetragen und parallel entsorgt. Stahlbewehrungen konnten erneuert und neuer Beton aufgespritzt und neu beschichtet werden.

Alexander Arnold, Geschäftsführer der Saan Wasserstrahltechnik, zeigt sich begeistert von der Technologie: "Normalerweise hätten wir für dieses Projekt mit 370 Quadratmetern abzutragendem Beton etwa 1,5 Wochen gebraucht. Mit dem Aqua Cutter haben wir das in nur drei Tagen geschafft. Das ist eine enorme Zeitersparnis. Außerdem ist das Arbeiten mit dem Aqua Cutter nicht nur effizienter, sondern auch angenehmer und weniger belastend für unsere Mitarbeiter. Die haben regelrecht Spaß bei der Arbeit."

Nachhaltige Lösung für die Betoninstandhaltung

Die Saan Wasserstrahltechnik unterstreicht eigener Überzeugung entsprechend durch die stetige Erweiterung ihres Fuhrparkes, ihre führende Rolle in der Hochdruckwasserstrahltechnik und zeigt durch innovative Technologien, wie eine nachhaltige und zeitgemäße Lösung für die Betoninstandhaltung aussieht.

Andreas Ruf, Geschäftsführer der Brokk DA GmbH, die Aquajet's komplette Produktlinie deutschland- und österreichweit vertreibt und betreut, unterstreicht: "Die Hochdruckwasserstrahlroboter bieten dem Bediener zahlreiche herausragende Vorteile gegenüber dem herkömmlichen Einsatz von handgeführten Wasserstrahlgeräten, Fräsen und Presslufthämmern. Bedienerfreundlicher, kontrollierter und selektiver Betonabtrag sind hier die Grundprinzipien."

Das Unternehmen Aquajet, das 2016 von der Brokk AB übernommen wurde, ist eigener Aussage zufolge als Branchenführer für Hochdruckwasserstrahltechnik und -Maschinen bekannt, sowohl in Bezug auf Qualität wie auch auf Stückzahlen. Der Hauptsitz und die Produktion des Unternehmens befinden sich in Holsbybrunn, Schweden. Ähnlich wie Brokk vertreibt Aquajet ihre Produkte weltweit.

Die Brokk DA GmbH bietet eigenem Bekunden zufolge außerdem jederzeit Service und Schulungen durch ausgebildete Techniker an. Vorführungen vor Ort sind nach Vereinbarung möglich. So sollen Kunden die Chance haben, die vielseitigen und innovativen Aquajet-Ausrüstungen direkt kennenzulernen und Modelle und Optionen auszuwählen, die ihren Anforderungen am besten entsprechen. Auf Anfrage sind auch Vermietungen möglich.