Die Leuchten von Sonlux bilden laut Hersteller ein ideales Team mit dem BattPak 5048. Foto: Sonlux

Egal ob auf Baustellen, Events oder bei Notfall- und Rettungseinsätzen: Viele Aufgaben sind nur durch den Einsatz von "schwerem Gerät" zu bewältigen, darunter immer auch Werkzeuge, Maschinen oder Großflächenleuchten, die auf eine leistungsstarke und zuverlässige Stromversorgung angewiesen sind. Überall dort, wo kein einfacher Zugang zur erforderlichen Netzstromversorgung hergestellt werden kann, ist eine alternative Stromversorgung besonders gefragt. Nicht immer kommt hier der Einsatz von Verbrenner-Generatoren in Frage. Abzuleitende Verbrennergase, ein hoher Geräuschpegel und eine schlechte CO2-Bilanz machen die Akku-Stromversorgungen für viele Anwendungsfälle alternativlos.



Der mobile Energiespeicher BattPak 5048 liefert mit einer kontinuierlichen Ausgangsleistung von 5000 W und 4800 kWh speicherbarer Energiemenge optimale Voraussetzungen zum Betrieb unterschiedlichster Verbraucher an allen Einsatzorten, heißt es seitens des Unternehmens. Die hohe Ausgangsleistung und mögliche Lastspitzen bis 7500 W erlauben auch die Nutzung leistungshungriger Geräte wie zum Beispiel beim Elektroschweißen. Neben Werkzeugen und Arbeitsgeräten sind Großflächenleuchten optimal einsetzbar.

Kompakte Arbeitsleuchte

Ohne eine ausreichende, kontinuierliche Beleuchtung ist ein sicheres Arbeiten nicht möglich. Hierfür bilden die Leuchten von Sonlux ein ideales Team mit dem BattPak 5048. Egal ob eine kompakte Arbeitsleuchte über viele Stunden und Tage Licht liefert, oder eine großflächige Beleuchtung für Rettungseinsätze einige Stunden einen sehr hohen Licht-Output erfordert. Mit Hilfe des zusätzlich erhältlichen Speichers XpansionPak 9600 lässt sich die Kapazität zudem um 9600 Wh erweitern.

Die beschriebenen Einsatzmöglichkeiten stellen nach Unternehmensangaben neben der Leistungsfähigkeit besondere Anforderungen an die Belastbarkeit des BattPak 5048. Mit fortschrittlichen Lithium-Eisenphosphat-Akkus (LiFePO4) erzielt Gölz beim mobilen Energiespeicher neben seiner beeindruckenden Leistung ein Höchstmaß an Sicherheit und mit durchschnittlich 6000 Ladezyklen eine auch wirtschaftlich attraktive Lebensdauer. Mit einer Ladezeit von drei Stunden steht die volle Leistung schnell zur Verfügung und kann über zwei integrierte 230-Volt-Steckdosen sowie eine USB-A und USB-C Buchse bedarfsgerecht abgerufen werden, so der Hersteller. Alle relevanten Informationen, wie Betriebsmodus, Ein- und Ausgangsspannung, Frequenz, Ausgangsleistung und Batterieladestand sind über ein gut ablesbares LCD-Display zugänglich.

Auch unter schwierigen Bedingungen

Durch IP 67 ist das BattPak 5048 auch unter schwierigen Witterungsbedingungen in einem Temperaturbereich zwischen –20 °C und + 60 °C zuverlässig einsetzbar. Mobilität erzielt der Energiespeicher einerseits durch seine am robusten Gehäuse montierten Transportrollen, andererseits durch integrierte Transportbügel, mit denen auch ein motorisierter Transport, zum Beispiel per Kran oder Hubstapler, möglich ist. Zusätzliche Bewegungsfreiheit, auch auf schwierigen Untergründen, vermittelt der optionale Transportwagen mit klappbaren Griffen und großen Rädern. Als akkubasierter mobiler Energiespeicher arbeitet das BattPak 5048 grundsätzlich emissionsfrei und CO2-neutral und unterscheidet sich hiermit gegenüber konventionellen Verbrenner-Stromgeneratoren.

Die Kombination mit einem mobilen Solarpanel rundet das System ab und ermöglicht einen 100-prozentigen CO2-neutralen Betrieb. Darüber hinaus ist das BattPak 5048 mit seinen Lithium-Eisenphosphat-Akkus fast vollständig recycelbar (90 %). "Wir freuen uns, als offizieller Vertriebspartner der Gölz GmbH, mit dem BattPak 5048 und dem erweiternden Zubehör den Kunden ein Produkt anbieten zu können, dass unser Portfolio an mobilen Beleuchtungslösungen perfekt ergänzt", betont Dr. Alexander Zimmermann, Geschäftsführer der SONLUX Lighting GmbH. "Dabei bieten wir, wie bei all unseren Produkten, Leistungsfähigkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit, kombiniert mit einem verantwortungsbewussten Umgang mit unserer Umwelt und ihren Ressourcen."