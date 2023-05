Der kompakte elektrische Radlader wird jetzt aufgerüstet, damit er auf der Baustelle noch vielseitiger arbeiten kann. Die Option, ein neues Parallel-Hubgerüst, das sich besonders für Zyklen mit mittlerer Belastung und Gabelanwendungen eignet, wird als Ergänzung zum bestehenden Z-Typ dienen – mit einem hohem Losbrechmoment – aber jetzt für noch mehr Anwendungen. Mit einer Erhöhung der Höchstgeschwindigkeit auf 20 km/h kann der L25 Electric schneller zur nächsten Baustelle fahren.



Paolo Mannesi, Global Product Manager für die kompakten Volvo-Radlader, sagt: "Dank der Ergebnisse einer engen Zusammenarbeit mit unseren Händlern und Kunden sind wir stolz darauf, die nächste Stufe herausragender elektrischer Leistung zu enthüllen. Mit all diesen Upgrades bietet der L25 Electric jetzt noch mehr Komfort, Produktivität und Betriebszeit, was ihn zu einem wirklich einzigartigen Produkt auf dem Markt macht. Unsere Elektrifizierungsreise geht weiter und ich kann es kaum erwarten, die nächsten Modelle bei unseren Kunden zu sehen." Die Upgrades bauen Volvo CE zufolge auf dem Erfolg des L25 Electric in seiner ersten Iteration auf. Arvid Rüster, Produktmanager bei der Berliner Stadtreinigung betont: "Der L25 Electric ist stärker als sein 'Diesel-Bruder' und ihm überlegen. Er ist leiser und reagiert schneller. Auch die Joystick-Steuerung ist sehr feinfühlig."

Die Fahrer berichten von einer angenehmeren Arbeitsumgebung mit dem emissionsfreien Radlader und werden nach Aussage des Unternehmens schätzen, dass der aktualisierte Radlader mit weiteren Funktionen ausgestattet ist, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Mit reduzierten Geräuschemissionen – ermöglicht durch eine neue Hydraulikpumpe und durch die Verlagerung des Hauptsteuerventils von der Kabine zum Vorderrahmen – ist die Maschine innen und außerhalb der Kabine nun noch leiser.

Fahrer, die in kühleren Klimazonen oder im Winter arbeiten, können jetzt mithilfe der programmierbaren Kabinenheizungsoption einfach die Uhrzeit und die Wochentage auswählen, an denen sie in einer vorgewärmten und entfrosteten Kabine starten möchten. Der Griff unter die Motorhaube, um am Ende der Schicht einen Hauptschalter auszuschalten, entfällt bei regelmäßiger Nutzung der Maschine. Mit diesem erhöhtem Komfort geht eine längere Betriebszeit einher, eine elektrische Feststellbremse mit Berghaltefunktion sowie zahlreiche Arbeitsmodi, die an die jeweilige Arbeitssituation angepasst werden können.

Mit dem neuen Sechs-Kilowatt-On-Board-Ladegerät halbiert sich die Zeit bis zur Vollladung von 0 bis100 % auf sechs Stunden – bei Verwendung an einer 400-Volt-16-Ampere-CEE-Steckdose oder einer öffentlichen Ladestation. Schnelleres Laden ist mit schnelleren externen Ladegeräten 9,6 kW und 17,3 kW verfügbar. In Kombination mit der neu eingeführten Electric Machine Management Application (EMMA) können Kunden die Betriebszeit steigern, indem sie den Ladestatus, den Batteriestand und den Maschinenstandort verfolgen und so den Ladevorgang effizienter verwalten.

Die neuen Funktionen und Verbesserungen, die im aktualisierten Radlader L25 Electric stecken, werden auch im neuen L20 Electric zu finden sein. Dieser kann bereits seit Oktober 2021 vorbestellt werden kann. Der etwas kleinere elektrische Radlader bietet eine Nutzlast von 1,8 t und ist mit einem Parallel-Hubgerüst und einer Auswahl an 33-Kilowattstunden- oder 40-Kilowattstunden-Batteriepaketen ausgestattet, um verschiedenen Autonomieanforderungen gerecht zu werden.