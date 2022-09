Für das laufende Geschäftsjahr sei es für Sterkel oberste Priorität, Kunden weiter und noch besser mit MultiOne-Ladern vertraut zu machen. Ziel sei es zudem, Leistungsstärke, Qualität und Komfort der blauen Lader in den Fokus zu stellen. Foto: MultiOne

"Den Messebesuchern wird die Möglichkeit geboten sich über das Gesamtprogramm von MultiOne zu informieren und die richtige Maschine für jeden Einsatz zu finden", betont Thomas Sterkel, Geschäftsführer der MultiOne Deutschland GmbH.

Starkes Interesse gelte bereits vor den Events den Modellen der Serie 11. "Die Multifunktionslader 11.6 und der neue 11.9 gelten weltweit als stärkste Maschine ihrer Klasse", informiert Sterkel. Bei MultiOne sind die Lader serienmäßig bereits mit ACI-Multifunktions-Joystick, OneDrive-Fahrantrieb mit Tempomat und Anti-Spinning Ventil, widerstandsfähigen Maschinenverkleidungen und Parallelführung ausgestattet.

Starke Maschinenverkleidung bereits enthalten



Den Ingenieuren und Technikern ist es damit laut eigener Aussage gelungen, neue Maßstäbe in dieser Maschinenklasse zu setzen. Das gelte für die Hub-/Schubkraft, die Hubhöhe sowie die Geschwindigkeit. Serienmäßig ist in den Baureihen 5, 6 und 8 der Multifunktions-Joystick (22-fach), das Attachment Interface System (ACI) und die starke Maschinenverkleidung bereits enthalten. Seit Anfang 2022 bedient die MultiOne Deutschland GmbH den deutschen Markt vom Standort Dieburg aus. 13 Modelle mit Motoren von 12 bis 75 PS, Eigengewichten von 590 bis 2800 kg und Hubkräften von 150 bis 2600 kg, ausgestattet mit einer serienmäßigen Zusatzhydraulik von 19 bis 95 l/min, sind erhältlich. Zudem garantieren mehr als 170 Anbaugeräte eine hohe Sicherheit im Zusammenspiel von Lader und Anbaugerät, versichert der Hersteller.

Mittlerweile gibt es in Deutschland 20 MultiOne-Stützpunkte, die Verkauf, Vermietung und Service bieten. Der Standort Dieburg sei zwar zentral und verkehrsmäßig günstig gelegen, ersetze aber keinen starken Händler vor Ort. Deshalb ist das Unternehmen gegenwärtig bundesweit unterwegs, um weitere Vertriebspartner für die MultiOne-Maschinen zu gewinnen.

Serienmäßig integrierte Tempomat



MultiOne wartet auch mit den Modellen 8.5 SK, 11.6 und 11.9 SK auf. Als einzigartig für Kompaktlader gilt der im Fahrantrieb serienmäßig integrierte Tempomat – besonders in Verbindung mit dem OneDrive-Fahrsystem von MultiOne. Einmal eingestellt, wird die Arbeit bei immer gleicher Fahrgeschwindigkeit erledigt. Dadurch erreicht der Bediener ein perfektes Arbeitsergebnis – vollkommen stress- und ermüdungsfrei, versichern die Verantwortlichen. Außerdem garantiere das OneDrive-Fahrsystem dem Anwender geringeren Kraftstoffverbrauch, reduzierte Wärmeentwicklung sowie eine effektive Steuerung der Geschwindigkeit. Zeitsparend sei auch der Wartungsaufwand. Gegenüber vergleichbarer Technik erreiche der Hersteller dies durch ein Minimum an Hydraulikschläuchen und -anschlüssen.

Als weitere Innovation nennt Sterkel das neue Attachment Control Interface (ACI). Damit sind bereits die MultiOne-Modelle 5.3K, 6.3K und die 8er- und 11er-Reihe serienmäßig ausgerüstet. Die Steuerungsschnittstelle für Anbaugeräte ermöglicht mehrere Bewegungen (Hydraulikmotor und Zylinder) des Anbaugerätes gleichzeitig und bietet so einen hohen Komfort, besonders bei zeitintensiven Arbeiten. Der Bediener steuert per Fingertipp alle Funktionen und Bewegungen am Multifunktions-Joystick. "Nach unterschiedlichsten Einsätzen – auch unter schwierigsten Bedingungen – wird uns bestätigt, dass das Arbeiten mit komplexen hydraulischen Anbaugeräten noch nie so einfach war", erklärt Sterkel.

Einsätze in sensiblen Bereichen



Zu den MultiOne Elektroladern informierte er: "Seit mehr als sieben Jahren verfügen wir über zwei Modelle der Serie EZ. Sie haben sich bereits bei Einsätzen in sensiblen Bereichen ausgezeichnet, wo besonders umweltfreundliches Arbeiten gefordert ist." Das gelte für Tätigkeiten in geschlossenen Räumen, aber auch in lärmsensiblen Bereichen wie in Parks und Wäldern oder auf Friedhöfen. Ein weiteres Einsatzgebiet sei der Tunnelbau. Dort sind vor allem die Vermeidung von Schadstoffausstößen sowie Wendigkeit, Flexibilität und schmale Abmessungen gefragt. MultiOne bietet diese Lösungen in zwei Serien an, die sich hauptsächlich in der Batterietechnologie (EZ7 Bleisäure, EZ8 Lithium) unterscheiden. Ein neues drittes Modell – MultiOne EZ5 – kommt zum Ende dieses Jahres mit einem Einsatzgewicht von rund 1000 kg, einer maximalen Hubkraft bis zu 890 kg, einer Hubhöhe von 2,75 m und einer Zusatzhydraulikleistung von 36 l/min auf den Markt.

Für das laufende Geschäftsjahr sei es für Sterkel oberste Priorität, Kunden weiter und noch besser mit MultiOne-Ladern vertraut zu machen. Ziel sei es zudem, Leistungsstärke, Qualität und Komfort der blauen Lader in den Fokus zu stellen. So soll der Marktanteil in Deutschland gesteigert werden – das neue Modell des Typs 11.9, das zur bauma vorgestellt wird, sei erst der Anfang. Auf der GaLaBau finden Interessierte den MultiOne-Messestand in Halle 7A-402. Auf der bauma ist das Unternehmen unter der Bezeichnung FM.714.9 zu finden.