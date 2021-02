Motherwell/Schottland (rb). – Im Jahr 2014 hat Volvo Construction Equipment (Volvo CE) die Muldenkipper-Produktlinie von Terex Trucks übernommen. Seitdem hat das Unternehmen mehr als 38 Millionen Euro in die Transformation der Dumper-Reihe investiert. Und das sei erst der Anfang, wie der Hersteller jetzt mitteilte.



Seit knapp sieben Jahren gehören die knickgelenkten Muldenkipper von Terex Trucks als eigene Unternehmenssparte zu Volvo CE. In dieser Zeit haben sie eine regelrechte Transformation durch-gemacht. Mehr als 38 Millionen Euro hat Volvo CE nach eigenen Angaben investiert, um signifikante Verbesserungen an den Terex-Trucks-Dumpern, dem TA300 und TA400, vorzunehmen. Investiert wurde nicht nur in die Maschinen, sondern auch in die Produktionsstätte im schottischen Motherwell, in Systeme, Mitarbeiter, das Vertriebsnetz sowie Reparatur- und sonstige Kundenservices. Auch in Zukunft will sich Volvo CE klar zur Produktlinie von Terex Trucks bekennen. In den kommenden zwei Jahren plant das Unternehmen, weitere 11 Millionen Euro zu investieren.



Terex Trucks blickt auf mehr als 70 Jahre Erfahrung und technisches Know-how in der Produktion von Muldenkippern zurück. Nach der Übernahme durch Volvo CE hat der schottische Hersteller die Erneuerung seiner Dumper gestartet. 2015 kam die neue Generation des Terex Trucks TA300 und TA400, Gen10, auf den Markt.