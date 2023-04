So soll die Logistikimmobilie von Prologis nach der Fertigstellung aussehen. Abb.: Prologis

Herne (ABZ). – Prologis setzt sein Wachstum im Ruhrgebiet fort. In Herne hat der Logistikimmobilienentwickler ein rund 36 400 m² großes Grundstück erworben und plant, auf der Fläche eine Logistikimmobilie mit etwa 21.000 m² zu entwickeln.

"Wir freuen uns, dass wir mit dem Grundstück in Herne der Nachfrage unserer Kunden nach Logistikimmobilien an Top-Standorten nachkommen können", sagt Konstantin Braun, Capital Deployment Manager, Customer Led Developments bei Prologis. "Dank der guten Verkehrsanbindung und der Nähe zu zahlreichen Ballungszentren eignet sich die Fläche für Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Wir sind überzeugt, dass wir in den kommenden Monaten einen Mieter für die künftige Immobilie finden werden und planen die Fertigstellung für das erste Quartal 2025."

Das Projekt in Herne steht laut Unternehmen im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie von Prologis. Es handelt sich bei dem Grundstück um ein sogenanntes Brownfield. Die Entwicklung macht die Industriebrache wieder nutzbar und schafft so Raum für Arbeitsplätze, ohne zusätzliche Flächen zu versiegeln. Zudem orientiere sich der Bau der Immobilie an den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft, deren Fokus darauf liegt, Ressourcen wiederzuverwenden, um unter anderem Abfall zu reduzieren. Dafür werden die genutzten Baumaterialien hinsichtlich ihrer künftigen Wiederverwertbarkeit überprüft.

Prologis strebt zudem ein Gold-Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) an. Außerdem wird es auf der Logistikanlage eine Dachbegrünung geben, die für ein angenehmes Gebäudeklima sorgt. Sie soll den künftigen Nutzer außerdem dabei unterstützen, Energie für Heizung und Klimaanlage einzusparen. Auf dem Dach der Immobilie wird zusätzlich eine Solaranlage installiert. Prologis bietet nach eigener Aussage auch beim Thema Mobilität nachhaltige Lösungen.

So wird auf dem Grundstück eine Infrastruktur für Ladestationen vorhanden sein – für Elektro-Fahrzeuge vom Pkw der Mitarbeiter über alle Lieferfahrzeug-Typen bis zum Lkw. Den Ladebedarf stimmt Prologis mit den Kunden individuell ab.

Herne hat laut Prologis hervorragende Vorrausetzungen für unterschiedliche Branchen. Das Grundstück liegt an der A43 mit direktem Anschluss an die A2, die von den Niederlanden bis nach Osteuropa reicht. Der Flughafen Dortmund ist nur 35 km entfernt. Zudem bietet die Lage im Ruhrgebiet eine gute Erreichbarkeit der Endkunden und ermöglicht so eine Logistik der kurzen Wege.