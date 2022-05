Schweitenkirchen (ABZ). – Die Nadler Straßentechnik GmbH ist Vollanbieter im Bereich Schachtrahmenregulierung. Kunden haben Zugriff auf ein System an Produkten und Geräten, um ihre Aufgaben rund ums Heben, Vergießen und Angleichen von Schächten in hoher Qualität zu erfüllen.

Nadler Straßentechnik ist Vollanbieter im Bereich Schachtrahmenregulierung. Kunden haben Zugriff auf ein System an Produkten und Geräten, um ihre Aufgaben rund ums Heben, Vergießen und Angleichen von Schächten zu erfüllen. Foto: Nadler Straßentechnik

Dieses Sortiment präsentiert Nadler auf der diesjährigen IFAT auf der Sonderfläche "Kreislaufwirtschaft Mineralik/nachhaltiger Straßen- und Kanalbau". Zu den ausgestellten Produkten zählt der Schachtrahmenheber der Bezeichnung Schachtmeister von amtec, mit dem der Schachtrahmen auf Niveau gezogen wird, ohne aufwändigen Ausbau. Nadler bietet 3-Arm-Schachtmeister mit Handhydraulik beziehungsweise Motorhydraulik und 4-Arm-Schachtmeister mit Motorhydraulik an. Mit letzterem können Schachtabdeckungen im Neubau direkt durch die Decke gezogen werden.

Zum Verguss von Ringspalten unter angehobenen Schachtrahmen eignen sich die ERGELIT-Vergussmörtel in unterschiedlichen Kornabstufungen. Neben dem Superfix 10 für geringere Vergusshöhen bis 4 cm ist der Superfix 35F für Vergusshöhen bis 12 cm erhältlich, der durch Edelstahlfasern eine hohe Risssicherheit garantiert, erläutert der Hersteller. Bei Bedarf wird der Schacht im Anschluss mit Flüssigasphalt zum Fahrbahnbelag angeglichen. Zur Höhenangleichung von Straßeneinbauteilen im Schwerlastbereich empfiehlt sich Nadler zufolge die Verwendung von Flüssig-asphalt HD (Heavy Duty). Für die Sanierung von Self-Level-Abdeckungen hat Nadler das Produkt Bücofix im Sortiment. Die Nadler Akademie bietet darüber hinaus eine zweitägige Ausbildung in Theorie und Praxis zum Anwender für Schachtsanierung an. Nach dieser Schulung können Absolventinnen und Absolventen professionell Schächte sanieren, versichert das Unternehmen. Die Nadler Straßentechnik GmbH ist auf der IFAT in Halle B4 am Stand 339/438 zu finden.