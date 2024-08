Die neue Reihe von SmartPower+-Robotern von Brokk bietet dem Hersteller zufolge eine überzeugende Produktivität, da sie die Betriebszeiten mit konstanter Leistungsabgabe über die gesamte Zeit erhöht. Foto: Brokk

Die neue Serie biete erhebliche Verbesserungen in Sachen Produktivität, Bedienerlebnis und Intelligenz.

Die neue Reihe von SmartPower+-Robotern von Brokk biete eine überzeugende Produktivität, da sie die Betriebszeiten mit konstanter Leistungsabgabe über die gesamte Zeit erhöhe. Dies soll zu einer hohen Leistung führen. Die neueste Generation von Brokk wurde dem Hersteller zufolge von Experten mit außerordentlich robusten Komponenten entwickelt und ist widerstandsfähig gegen Stöße, extreme Temperaturen und Vibrationen – ganz zu schweigen davon, dass alle neuen Roboter und Bedienboxen nach IP65 staub- und wassergeschützt sind – was zu einer hohen Zuverlässigkeit, unabhängig von den Arbeitsbedingungen, führt.

Die SmartPower+-Generation von Brokk bringe außerdem eine Reduzierung von 87 % an Kabeln und Steckverbindern mit. Damit sollen Schwachstellen reduziert und gleichzeitig Wartung und Fehlerbehebung erleichtert werden, was wiederum die Lebensdauer des Roboters erhöht.

Brokk SmartPower+ schaffe ein neues Bedienerlebnis – sowohl für Profis als auch für Anfänger. Höhere Präzision, bessere Reaktionszeiten und einfachere Bedienung sollen zu dem beitragen, was man als "Freude an der Bedienung" bezeichnen kann. So soll eine neue und verbesserte leichte Fernbedienung mit einem Gewicht von weniger als 3 kg zu angenehmeren und komfortableren Arbeitsschichten beitragen.

Geneigte Joysticks



Die neue ergonomisch gestaltete Bedienbox verfügt über geneigte Joysticks, leichter zu erreichende Funktionen und eine schnellere duale Ladung. Die SmartPower+-Fernbedienung von Brokk enthält den Brokk QuickSwitch und intuitive Einstellungen für ein verbessertes Bedienerlebnis.

Die Bedienung eines Brokk-Roboters ist dadurch einfacher denn je, versichert der Hersteller. Der Personalnotstand könnte dem Hersteller zufolge dadurch erleichtert werden. Mit den neuen SmartPower+-Robotern von Brokk und den intuitiven Funktionen sollen die Bediener die anstehenden Abbruchaufgaben ausführen können, ohne den Blick zwischen den Bedienbefehlen von der Maschine abzuwenden und ohne Kompromisse bei Leistung oder Sicherheit einzugehen.

"Mit fast fünf Jahrzehnten Erfahrung kennt Brokk die Herausforderungen, mit denen viele Branchenexperten konfrontiert sind, ganz genau. Beispielsweise, wenn es darum geht, qualifizierte Bediener zu finden", sagt Martin Krupicka, CEO der Brokk Gruppe.

"Genau aus diesem Grund sind wir bestrebt, Lösungen sowohl für erfahrene Profis als auch für neue Anwender zu entwickeln und damit neue Maßstäbe in der Welt des Abbruchs zu setzen." Diese neue Generation von Robotern verbessere die Interaktion zwischen Bediener und Maschine mit dem Schwerpunkt zusätzlicher Intelligenz zum Nutzen des Bedieners.

Status der Maschine überwachen



Visuelle Statusaktualisierungen durch aufeinander aufbauende Lichtanzeigen sollen es dem Bediener ermöglichen, sich auf die anstehenden Abbrucharbeiten zu konzentrieren und gleichzeitig den Status der Maschine zu überwachen. Ein Zwei-Wege-Kommunikationssystem übermittelt, so der Hersteller, den Status in Echtzeit an den Bediener, während kundenspezifische Funktionen das positive Bedienerlebnis erweitern. Die SmartPower+-Generation von Brokk soll auch cleverer geworden sein und warnt den Bediener vor unerwünschten Stromversorgungslücken oder Maschinenzuständen, was wiederum zu einer Erhöhung der Betriebszeit und der allgemeinen Zuverlässigkeit beiträgt.

"Wir freuen uns, Brokk SmartPower+ und eine neue Generation von Abbruchrobotern vorstellen zu können und so die Abbruchbranche neu zu definieren. Diese innovative Weiterentwicklung spiegelt das Engagement von Brokk wider, die Grenzen zu verschieben und den Betreibern hochmoderne Maschinen zur Verfügung zu stellen, die die Erwartungen übertreffen", sagt Krupicka.