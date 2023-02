Ein Obstbaum, dem viele weitere folgen sollen: Der Modulbauspezialist Algeco betreut künftig eine Streuobstwiese in Reutlingen, da es der Anspruch sei, in allen Geschäftsbereichen verantwortungsvoll und nachhaltig zu wirtschaften. Foto: Algeco

Das Unternehmen arbeitet mit der Flächenagentur Baden-Württemberg GmbH zusammen, die das Naturschutzprojekt leitet und die Koordination mit Vertretern der Stadt Reutlingen und dem Liegenschaftsamt übernommen hat, sowie einem Schäfer, der die Wiese beweiden soll. Im ersten Schritt wird die in Kehl ansässige Firma auf dem 1 ha großen Gelände 44 Bäume pflanzen lassen. Eine Gartenbaufirma wird die Obstbäume pflanzen, pflegen und bewässern. Zusätzlich werden ein unterirdischer Verbissschutz und ein oberirdischer Dreibock mit Verbissschutz gegen Rehe und Schafe installiert. Algeco hat mit der Stadt, der das Gelände gehört, eine Nutzungsvereinbarung für ein Naturschutzprojekt über zehn Jahre getroffen.

Nachhaltigkeit und Klimaschutz

"Wir haben den Anspruch, in allen Geschäftsbereichen verantwortungsvoll und nachhaltig zu wirtschaften. Mit der Streuobstwiese wollen wir einen kleinen Beitrag zum großen und wichtigen Thema Naturschutz leisten und auf dieser Weise auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen", erklärt Müller. Oberbürgermeister Keck ergänzt: "Wir freuen uns sehr, dass sich mit Algeco ein Unternehmen aus der Region für die Bewahrung der heimischen Natur engagiert. Nun hoffen wir, dass viele weitere Unternehmen dem guten Beispiel von Algeco folgen werden."

Nachhaltigkeit und Klimaschutz genießen den Verantwortlichen zufolge einen hohen Stellenwert bei Algeco und sind integraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Ziel sei es, bis 2050 in der gesamten Wertschöpfungskette Net-Zero zu erreichen. Eine Kreislaufwirtschaft ist das Kernstück der Strategie auf dem Weg zur Klimaneutralität. Diese ermöglicht es Algeco, Module und deren Materialien mehrfach zu verwenden und danach zu recyceln sowie den Ressourcenverbrauch und Abfälle zu reduzieren.

Für eine bessere Zukunft

"Wir sind überzeugt, dass wir durch unser Engagement in den Bereichen Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung Risiken maßgeblich reduzieren und gleichzeitig einen wertvollen Beitrag für eine bessere Zukunft leisten", betont Müller. Algeco ist einer der führenden Anbieter für modulare Raumlösungen und 15 Standorten bundesweit. Mit "SMART WORLD" bietet der Modulbauspezialist mobile Immobilien zum Wohnen, Lernen und Arbeiten aus einer Hand. Unter der Marke ALGECO EXPRESS beliefert das Unternehmen Baustellen, Handwerk und Gewerbe mit schnellen Container-Lösungen, auf Wunsch komplett ausgestattet und samt Service von Wartung bis Security.

Das Spektrum reicht von Interimsgebäuden zur Miete für begrenzte Nutzungsdauer bis hin zu dauerhaften modularen Gebäuden zum Kauf. Bauherren, Kommunen und Investoren profitieren von minimalen Bauzeiten, verlässlichen Festpreisen für Miete und Kauf, Termintreue, smarter Infrastruktur und modularer Flexibilität auch nach Fertigstellung. Hinzu kommt der Algeco-360-Grad-Service, der nach Aussage der Firma Maßstäbe für einen beispielhaften Rundum-Service aus einer Hand setzt.

Algeco gehört zur Modulaire Group, die an rund 150 Standorten in mehr als 20 Ländern präsent ist – in Europa sowie in Australien, Neuseeland und China. Mit einer Mietflotte von rund 290.000 Raumeinheiten ist Modulaire nach eigenen Angaben einer der führenden Anbieter für modulare Raumlösungen in Europa.