Ismaning (ABZ). – In einer netzgekoppelten Variante setzt der Umschlagbagger Volvo EW240 nach Herstellerangaben neue Maßstäbe in puncto Dekarbonisierung. Mit dem "kabelgebundenen" EW240 Eletric Material Handler ergänzt Volvo sein bestehendes Angebot an batterieelektrischen Maschinen.