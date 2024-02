Die Modelle der Mercedes-Benz eVans Range. Foto: Mercedes-Benz

Stuttgart (ABZ). – Die Mercedes-Benz Group vermeldet eine Absatzsteigerung um 1,5 Prozent. Eigenen Angaben zufolge hat sie im vergangenen Jahr 2 491 600 Fahrzeuge verkauft, trotz Engpässen in der Lieferkette. Den höchsten Zuwachs vermeldet Mercedes bei Verkäufen von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV), sie legten um ganze 73 Prozent zu. Aber auch die Top-End-Produkte sowie die Vans sorgen für Absatzplus.

"Unsere Top-End Fahrzeuge inklusive Mercedes-Maybach, G-Klasse und Mercedes-AMG haben im Jahr 2023 ihr bisher bestes Absatzergebnis erzielt", erklärt Ola Källenius, Vorsitzender des Vorstands der Mercedes-Benz Group AG.

Der Absatz von Elektrofahrzeugen steige weiter und vor allem die neue E-Klasse komme gut an. Auch Mercedes-Benz Vans verzeichnet neue Absatzbestwerte. "In diesem Jahr werden wir unsere Produktdynamik vor allem dank der elektrischen G-Klasse, dem Mercedes-AMG GT Coupé und unserem neuen eSprinter fortsetzen", kündigte er an.