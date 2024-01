Passau (ABZ). – Die ECOFIL-Feinstfiltrationstechnik versetzt den Vertreiber von Feinfiltertechnik und biologisch abbaubaren Ölen laut eigener Aussage in die Lage, aus Ölen oder auch Kraftstoffen Wasser und Schmutz zu entziehen mit dem Ziel und Ergebnis, dass die Systeme betriebssicher und verschleißarm funktionieren.

G. Hadrian – lubri & care schwört auf die Produkte von ECOFIL und MOTOREX. Foto: G. Hadrian

Das Unternehmen G. Hadrian – lubri & care e.K. hat unlängst die Marken ECOFIL und MOTOREX für ihre Nachhaltigkeit gelobt. ECOFIL-Feinfiltration ist dem Unternehmen zufolge in der Lage die Langlebigkeit hochwertiger Öle zu erhalten und die Ölwechselintervalle spürbar zu verlängern. Die Betriebskosten werden gesenkt und die Umwelt geschont, bei gleichzeitig wesentlich höherer Maschinenverfügbarkeit. Die ECOFIL-Feinfiltration ist für die Filtration aller Hydraulik-, Getriebe-, Motoren-, Bearbeitungs- und sonstigen Ölen, sowie Dieselkraftstoff geeignet. Ebenso sollten ECOFIL-Feinfilteranlagen für die Befüllung von Neuölen und als Wartungseinheit nach Reparaturen am Aggregat eingesetzt werden. Der Wirkungsgrad der ECOFIL-Nebenstromfiltration liegt deutlich über dem eines Ölwechsels, da bei der Feinfiltration unter Betrieb nicht nur wie beim Ölwechsel der Tankinhalt erreicht wird, sondern der gesamte Systeminhalt des Aggregates.

Leistungsstark und biologisch abbaubar

Diese Maßnahmen, die sich laut G. Hadrian als vorbeugende Instandhaltung qualifizieren lassen, sind bei Interesse oder im Bedarfsfall kombiniert mit dem biologisch abbaubaren Hochleistungsschmierstoffen der Firma Motorex verfügbar. Auf diese Art können Ökonomie und Ökologie in Einklang gebracht werden. Verschmutzungen und Wasser seien der Hauptgrund für Ölwechsel, Verschleiß und Störungen. Diese Verschmutzungen werden vom Unternehmen bis auf eine Feinheit von 1 m entfernt mit der Wirkung bis zu 70–80 % weniger Verschleiß, beziehungsweise Minimum 50 % weniger Totalausfälle. Ein Ölwechsel bedeutet in der Regel nur den Austausch des Tankinhaltes. Die umweltrelevanten Vorgaben in allen Branchen steigen – parallel gilt es, laufend die Effizienz und Wirtschaftlichkeit zu optimieren. Mit den leistungsstarken biologisch abbaubaren Hydraulikölen von Motorex gelingt der vereinfachte und sichere Wechsel auf eine umweltfreundliche Lösung – ohne Leistungskompromisse und finanzielle Mehraufwendungen.

Feinfiltrationstechnik und Hochleistungsschmierstoffe

Laut Hersteller Motorex werden durch die Feinfiltration und den Hochleistungsschmierstoffe extrem lange Ölstandzeiten bis hin zur ölwechselfreien Hydraulik über die gesamte Maschinennutzungsdauer erreicht. Diese Wechselintervalle werden abgesichert durch Messungen und Ölanalysen. Die Konzeptlösung vom Einsatz unserer Feinfiltrationstechnik, unabhängig von einer Ölsorte, gerne aber auch gepaart mit dem Schmierstoff der Firma Motorex lässt sich auch über viele Maschinenhersteller ab Werk realisieren. Die nach Unternehmensangaben erworbene Fachkompetenz, soll zum wirtschaftlichen und ökologischen Vorteil genutzt werden. Nachhaltigkeit sei nicht nur ein Schlagwort, sondern werde seit 30 Jahren gelebt und die Verfügbarkeit der Technik wird durch die Feinfiltration deutlich erhöh, verspricht das Unternehmen.