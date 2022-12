Augsburg (ABZ). – Die PCI Augsburg GmbH steigert eigenen Angaben zufolge mit einer neuen Dispersionsanlage am Hauptsitz des Unternehmens in Augsburg ihre Produktionskapazität im Bereich Dispersion auf das Doppelte.

Die erweiterte PCI-Dispersionsanlage wurde kürzlich im neuen Tanklager feierlich eingeweiht. Vor Ort waren: Frank Rösiger (technischer Geschäftsführer PCI Augsburg GmbH, v. l.), Dr. Wolfgang Hübschle (Wirtschaftsreferent der Stadt Augsburg) und Stefan Harder (Geschäftsführer PCI Augsburg GmbH). Foto: PCI Augsburg

Dr. Wolfgang Hübschle, Wirtschaftsreferent der Stadt Augsburg, weihte zusammen mit der PCI-Geschäftsführung und dem Projektteam die Erweiterung der Anlage ein. Die Anlage läuft seit diesem Dezember im Volllastbetrieb.

Mit einer Investition im höheren einstelligen Millionenbetrag hat die PCI Augsburg GmbH ihre Dispersionsanlage am Hauptsitz in Augsburg erweitert, teilt das Unternehmen mit. Nach einer Bauzeit von weniger als einem Jahr ist die neue Anlage nun fertiggestellt, ab Dezember wird die Produktion unter Vollauslastung laufen. Nun fand die offizielle Einweihung im Beisein des Wirtschaftsreferenten der Stadt Augsburg und Mitglied des Stadtrats Dr. Wolfgang Hübschle statt.

Zuletzt produzierte das Unternehmen laut eigenen Angaben in der bestehenden Dispersionsanlage rund 9000 Tonnen PCI-Produkte (darunter zum Beispiel die Abdichtung PCI Lastogum oder der Bodenbelags-Klebstoff Thomsit UK 840). Durch die Erweiterung werde zukünftig die Gesamtkapazität auf etwa 18.000 Tonnen pro Jahr im Vollastbetrieb verdoppelt.

So könne die PCI Augsburg noch schneller ihre Kunden beliefern und ihr Lieferversprechen ("am nächsten Werktag beim Kunden") langfristig sicherstellen. Im neu erstellten Teil der Dispersionsanlage werden Produkte wie beispielsweise die Thomsit-Kleber gefertigt. Insgesamt produziert PCI Augsburg am Standort Augsburg 130.000 Tonnen pro Jahr, teilt das Unternehmen mit.

Erst im Oktober 2020 war das neue Lieferzentrum in Augsburg fertiggestellt worden, das die Verladeleistung laut Unternehmen um mehr als 30 Prozent steigerte. Gleichzeitig investierte das Unternehmen in die Produktionsanlagen am Standort Hamm und errichtete eine neue Eimer-Abfüllanlage, die die Abfüllkapazität für Pulverstoffe im Eimer verdoppelte.

"Die PCI Augsburg GmbH ist mit rund 500 Beschäftigten in Augsburg einer unserer größten Arbeitgeber. Ich freue mich über diese Investition in die Zukunft, die nicht nur den Standort der PCI, sondern auch den Wirtschaftsstandort Augsburg stärkt und seine Wettbewerbsfähigkeit belegt.

Besonders wichtig ist mir der Aspekt, dass in der neuen Dispersionsanlage nachhaltige, umweltverträgliche Produkte gefertigt werden, die natürliche, nachwachsende Roh-stoffe enthalten," so Dr. Hübschle. Frank Rösiger, technischer Geschäftsführer der PCI Augsburg, erklärt: "Die Erweiterung der Dispersionsanlage in Augsburg ist ein weiterer Baustein in unserer Strategie, unser Unternehmen durch moderne Fertigungsanlagen für die Zukunft zu rüsten. Einerseits, um unsere Kernmärkte und Kunden noch besser bedienen zu können, aber auch, um unseren Standort Augsburg zu stärken und zu sichern."