Bottrop (ABZ). – Am 1. August 2022 begrüßte die MC-Bauchemie ihre zehn neuen Auszubildenden, die dort ihre Ausbildung im kaufmännischen und gewerblich-technischen Bereich begonnen haben, im Ausbildungs- und Trainingszentrum der MC in der Müllerstraße in Bottrop offiziell zu ihrem ersten Tag bei der MC.