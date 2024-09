Wenn es schnell gehen muss, braucht es Workwear, die unterstützt, Ziele zu erreichen. KÜBLER ATHLETIQ gibt laut Hersteller die maximale Bewegungsfreiheit, die Benutzer für ihren Job brauchen. Ultrabequeme Stretchgewebe, kombiniert mit funktionellen Details und einem sportlichen Look, bereichern den Arbeitsalltag. Lesen Sie hierzu auch unseren Bericht "Bewegungsfreiheit . . ." auf Seite 35. Foto: Kübler

Plüderhausen (ABZ). – Der Anspruch von Kübler ist es, Arbeitskleidung zu entwickeln, die nicht nur den funktionalen Anforderungen entspricht, sondern auch den wachsenden Erwartungen und dem Lebensgefühl der Träger gerecht werden soll.

Mit der neuen Stretchkollektion Kübler Athletiq setzt der renommierte Hersteller von Workwear und Arbeitsschutzbekleidung diesen Leitgedanken erneut in die Tat um – aktuell mit einem klaren Fokus auf die jüngere Generation der Trägerinnen und Träger.

Während traditionelle Arbeitskleidung in erster Linie funktional und robust sein musste, hat die jüngere Generation noch weitere Ansprüche: Sie wollen Kleidung, die sich ihrem aktiven Lebensstil anpasst und ihre Bewegungen unterstützt, ohne an Komfort einzubüßen. Gleichzeitig sind Aussehen und Passform wichtige Aspekte – gerade die Jüngeren möchten sich in ihrer Kleidung wohlfühlen und dabei gut aussehen – auch in der Freizeit. Daraus leiteten die Produktentwicklerinnen und -entwickler bei Kübler die Aufgabe ab, eine Kollektion zu schaffen, die neben Funktionalität und Strapazierfähigkeit auch die gestiegenen Erwartungen an Komfort, Flexibilität und Design erfüllt.

Nach intensiver Auseinandersetzung mit innovativen Gewebearten fiel die Wahl auf ein leistungsfähiges Stretchgewebe, das maximale Bewegungsfreiheit und höchsten Tragekomfort mit der im Workwearbereich unabdingbaren Funktionalität verbindet. Dies wird durch eine Mischung aus Polyester und Elasthan erreicht. Polyester sorgt für Langlebigkeit und einfache Pflege der Bekleidung und Elasthan für die notwendige Elastizität, um volle Bewegungsfreiheit zu gewährleisten.

Durch die Gewebekonstruktion ist Kübler Athletiq außerdem hoch atmungsaktiv, informiert der Hersteller. Die Materialien sind demnach so entworfen, dass sie Feuchtigkeit vom Körper wegtransportieren und durch das Gewebe nach außen leiten. Damit eignet sich die Kleidung auch für Umgebungen, wo Mitarbeiter körperlich aktiv sind und Temperaturen hoch sein können.

Dank des 4-Wege-Stretchgewebes unterstützt die Stretchhose jede Bewegung und sorgt in Verbindung mit dem dehnbaren Hosenbund in jeder Arbeitsposition für Bequemlichkeit – selbst in der Hocke und beim Knien. Die Stretchjacke aus ebenfalls vollelastischem Material ergänzt die Hose.

Mit der Slim-Fit-Passform von Kübler Athletiq trifft der renommierte Workwearhersteller den Nerv der Zeit. Die körpernahe Schnittführung verleiht der Kollektion einen modernen, zeitlosen Look und integriert zugleich ergonomische Details, wie vorgeformte Knie und Ellenbogen, die verlängerte Rückenpartie sowie einen Steh-/Umlegekragen mit Bart- und Kinnschutz. Kontrasteinsätze an der Jacke sowie Reflexelemente unterhalb der Kniekehle und auf der Oberschenkeltasche unterstreichen die athletische Optik der Kollektion.

Multifunktionale Innen- und Außentaschen bieten den Mitarbeitenden ausreichend Platz für Utensilien. Den schnellen Zugriff ermöglichen die Seitentaschen mit großen Eingriffen. Sicheren Stauraum garantiert die getapte Tasche am Oberarm. Sie ist verschließbar und nach Unternehmensangaben obendrein ein echter Hingucker.

Die Stretchhose von Kübler Athletiq steht ab sofort in den Größen 44 bis 62 wahlweise in Dunkelblau oder Schwarz zur Verfügung. Die Stretchjacke ist in den Größen XS bis 4XL in den Farbstellungen Dunkelblau-Schwarz, Anthrazit-Schwarz und Schwarz-Anthrazit lieferbar.