Das erste Kreislaufprodukt von Fristads ist ein Sweatshirt, das nach Unternehmensangaben zu 15 % aus Kreislauffasern besteht, die aus gesammelten gebrauchten Kleidungsstücken von Fristads hergestellt werden. Foto: Fristads

Die Wiederverwendung von Fasern aus abgenutzten Kleidungsstücken zur Herstellung neuer Kleidungsstücke reduziert nicht nur den Abfall, sondern auch den Bedarf an neuem Material.

"Wir arbeiten seit Jahren daran, die Umweltauswirkungen unserer Produktion zu reduzieren, aber wir erkennen auch den Bedarf an innovativen Kreislauflösungen nach dem Tragen der Kleidung. Das Angebot von Kreislaufprodukten in unserem Sortiment ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einem nachhaltigeren Hersteller und stellt sicher, dass wir in der Berufsbekleidungsbranche in Sachen Nachhaltigkeit führend bleiben", so Anne Nilsson, Direktorin für Marketing und Nachhaltigkeit bei Fristads.

Erstes Kreislaufprodukt

Das erste Kreislaufprodukt von Fristads ist ein Sweatshirt, das zu 15 % aus Kreislauffasern besteht, die aus gesammelten gebrauchten Kleidungsstücken von Fristads hergestellt werden. Zur Herstellung des neuen Stoffes wurde das gesammelte Material in kleinere Stücke zerkleinert und zu Fasern verarbeitet. Die Kreislauffasern werden dann mit anderen Fasern gemischt, um Garn herzustellen. "Der Anteil der Kreislauffasern im Endprodukt wurde sorgfältig ausgewählt, um unsere hohe Qualität zu sichern. Unser Ziel ist es, den Anteil an Kreislauffasern im Laufe der Zeit zu erhöhen, während wir unsere Kreislauflösung weiterentwickeln", sagt Lisa Rosengren, Leiterin der Abteilung R&D Raw Material bei Fristads.

Das erste Kreislaufprodukt wird eine Umweltproduktdeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) haben, aus der hervorgeht, wie stark die Umweltbelastung durch die Verwendung vorhandener Fasern zur Herstellung neuer Fasern reduziert wird. Die Einführung des ersten Kreislaufprodukts ist das Ergebnis von fast drei Jahren harter Arbeit, in denen versucht wurde, die optimale Lösung zu finden, um die verschiedenen Abläufe im Prozess zu sichern und die Qualität des Materials zu gewährleisten.

"Es war eine echte Reise, um sicherzustellen, dass alle unsere Anforderungen erfüllt werden, und wir haben während dieses Prozesses viel gelernt. Dass wir nun endlich unser erstes Produkt aus Kreislauffasern auf den Markt bringen können, ist eine Anerkennung für unsere harte Arbeit und ein wichtiger Schritt in unserem Bestreben, die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren", sagte Lisa Rosengren, Leiterin der Abteilung Forschung und Entwicklung Rohstoffe bei Fristads.

Die erste zirkuläre Produktentwicklung von Fristads begann im Jahr 2021, als ein Poloshirt teilweise aus ausrangierten Kleidungsstücken eines Fristads-Kunden in den Niederlanden hergestellt wurde. Im Rahmen eines gemeinsamen Pilotprogramms wurden ausgediente Poloshirts gesammelt und zu neuen Kleidungsstücken recycelt, wodurch sich der Kreislauf für einen Teil der Bekleidungsproduktion von Fristads schloss. Der Recyclingprozess für das Projekt wurde 2022 zertifiziert. Damit ist Fristads der erste Bekleidungshersteller in der Region, der die Rückverfolgbarkeit der recycelten, im Kreislauf geführten Rohmaterialien für einen bestimmten Kunden garantieren kann. Das niederländische Modell wird als Blaupause für die Einführung und Ausweitung des Recyclings auf allen Märkten von Fristads dienen.

Kreislauf

Die Begriffe offener und geschlossener Kreislauf werden manchmal verwendet, um zwei verschiedene Arten von Recyclingströmen zu beschreiben. In einem offenen Kreislauf werden die Textilien gesammelt und zu anderen Produkten verarbeitet, zum Beispiel zu Füllmaterial für die Innenausstattung von Autos, zu Baumaterialien oder Dämmstoffen. In einem geschlossenen Kreislauf werden die Textilien zu neuen Fasern verarbeitet, die mit anderen Materialien gemischt und zur Herstellung neuer Kleidung verwendet werden, so dass eine Kreislaufproduktion entsteht.

So sieht der Prozess des Schließens des Kreislaufs aus, Schritt für Schritt.