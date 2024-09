Wardenburg (ABZ). – In den letzten Monaten haben verheerende Hochwasser in Deutschland große Mengen an Sandsäcken hinterlassen. Die Entsorgung wirft dabei immer wieder Fragen auf: Wie lassen sich die Säcke einfach und kostensparend entleeren? Kunststoffsäcke aber auch Jutesäcke müssen geöffnet und vom Sand getrennt entsorgt werden