Zaventem (ABZ). – Firestone hat die Markteinführung seiner neuen Lkw-Reifen für den Regionaltransport angekündigt, die mit der Enliten Technologie von Bridgestone entwickelt wurden. Sie kombinieren ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis mit einer zuverlässigen Performance und wurden entwickelt, um sowohl die Gesamtbetriebskosten als auch den ökologischen Fußabdruck von Fuhrparks zu reduzieren, erklärt das Unternehmen.

Entwickelt, um die Anforderungen des heutigen Fuhrparkmanagements zu erfüllen, bieten die Reifen FS424, FD624 und FT524 – die neuen Firestone Lkw-Produkte für Lenk-, Antriebs- und Anhängerachsen für den Regionaltransport ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit, ist man sich bei Firestone sicher.

Die aktuellen Reifen weisen eine um bis zu 20 % verbesserte Laufleistung im Vergleich zu den Vorgängermodellen auf, was zu einer Reduzierung der Kosten pro Kilometer um zehn Prozent führen kann.

Die neue Produktreihe bietet laut Hersteller außerdem eine verbesserte Kraftstoffeffizienz, da der Rollwiderstand im Gegensatz zu den Vorgängern um bis zu 15 % reduziert werden konnte. Mit der Runderneuerungslösung von Bridgestone kann die Reifenlebensdauer zusätzlich verlängert werden. Die erhöhte Lebensdauer der Reifen und die optimierte Kraftstoffeffizienz werden durch die Einführung der Enliten Technologie ermöglicht. Durch den erstmaligen Einsatz in einem Lkw-Reifen von Firestone für den Regionaltransport werden die Gesamtbetriebskosten der Fuhrparks optimiert und ihr eigener Weg zur Nachhaltigkeit beschleunigt. so der Hersteller. Die Enliten Reifentechnologie-Plattform ist der Ansatz von Bridgestone für eine zukunftsweisende Reifenentwicklung. Die neuen Firestone Regionalprodukte werden mit einer erweiterten Produktpalette in sechs zusätzlichen Größen erhältlich sein und bieten den Kunden eine größere Auswahl als ihre Vorgänger.

"Lkw-Flotten brauchen Reifen, die das ganze Jahr über verlässlich sind und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten reduzieren – besonders unter den heutigen Bedingungen", sagt Christoph Frost, Director Commercial Products Bridgestone Central Europe. "Durch den erstmaligen Einsatz von Enliten sind wir gezielt auf diese Kundenbedürfnisse eingegangen und haben neue Firestone Lkw-Reifen entwickelt, die neue Maßstäbe im mittleren Segment setzen sollen. Die in einer Vielzahl von Dimensionen erhältlichen FS424, FD624 und FT524 sind sowohl für die Marke Firestone als auch für kostenbewusste Flotten, die auf der Suche nach einer optimale Reifenwahl sind, ein wahrer Meilenstein."