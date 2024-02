Dassendorf (ABZ). – Die RTS Transport Service GmbH mit Sitz in Dassendorf im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein hat kürzlich den 500. Iveco in den Fuhrpark übernommen. Der 500. ist ein IVECO S-WAY Wechselbrückenfahrgestell, das Teil einer Bestellung von 90 IVECO S-WAY im Rahmen der jährlichen Fuhrparkauffrischung von RTS ist.