Beyer-Mietservice nimmt elektrischen Scherenbühnen mit Allrad-Antrieb in das Produktsegment aus. Foto: Beyer Mietservice

Roth-Heckenhof (ABZ). – Der europaweite Bau- und Spezialmaschinenanbieter Beyer-Mietservice stellt laut eigenen Angaben ein neues, zukunftsweisendes Produktsegment vor: das der elektrischen Scherenbühnen mit Allrad-Antrieb. Diese innovativen Arbeitsbühnen vereinen alles, was Gelände-Scheren stark mache mit der Emissionsfreiheit und Geräuscharmut von Industrie-Scherenbühnen, so das Unternehmen.

Die 20 kürzlich eingetroffenen Scherenbühnen HS 18E Pro stammen aus dem Hause Haulotte. Sie rufen laut Beyer-Mietservice eine maximale Arbeitshöhe von 18 m ab und werden an allen Standorten des Vermieters unter der Bezeichnung SB 180 SEA II zur bedarfsgerechten Miete angeboten. Geradezu prädestiniert seien die Arbeitsbühnen mit Elektroantrieb für Einsätze in Innenstädten, Wohngebieten sowie an stark frequentierten Orten. Beyer sieht sie in Kurparks, der Nähe zu Krankenhäusern, Reha-Zentren, öffentlichen Einrichtungen oder Schulen, auf Großveranstaltungen wie in Industrieparks. Dort sorgen diese innovativen Hebebühnen laut eigenen Angaben weder für schlechte Luft, noch für außerordentliche Lärmbelästigung. Gleichzeitig werden Leistungsparameter abgerufen, die denen reiner Diesel-Scheren in nichts nachstünden.

Die Rede sei von maximal 750 kg Tragkraft, einer bis zu 7,5 m langen Plattform, 4-Personen-Zulassung, Allrad-Antrieb, Differentialsperre, Pendelachse, Geländebereifung und hydraulischer Abstützung mit Auto-Nivellierung. Die Bühnen rufen eine Steigfähigkeit bis 40 % ab und bleiben auf bis zu 13 m Höhe mobil. So ausgerüstet, trotzen die robusten Allrad-Scheren laut Beyer-Mietservice schwersten Gegebenheiten im Freigelände und im täglichen harten Baustelleneinsatz –Dank zusätzlichem Dieselmotor mit integriertem Generator zur Akku-Aufladung ebenfalls im Mehrschichtbetrieb und auf Baustellen ohne Netzzugang.

Nicht zu vergessen seien die Einsatzmöglichkeiten der Elektro-Allradbühnen in geschlossenen Bereichen, betont das Unternehmen. Mit ihren besonderen Spezifikationen stellen die Hebebühnen sich indoor Einsatzszenarien, die auf genau diese setzen: Montagen schwerer, wuchtiger oder meterlanger Elemente sowie gleichzeitigem Arbeiten mit mehreren Personen auf großer Breite.

Umweltfreundlich und kostenreduziert mit maximaler Flexibilität und Leistungskraft Höhenprojekte abwickeln – das sei der Weg, den Beyer laut eigenen Angaben mit seiner neuen Kategorie der Elektro-Scherenbühnen mit Allradantrieb aufzeigt. Branchen wie das Handwerk, Baugewerbe, Gebäude-Management und Veranstaltungsunternehmen wissen Kombi-Arbeitsbühnen mit Geländeausstattung bereits effizient einzusetzen und werden mit dem Angebot im Beyer-Mietpark von noch mehr Flexibilität und Auswahl profitieren, ist sich das Unternehmen sicher.