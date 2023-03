Marketingleiter Heiko Faltenbacher erläutert: "In der Vergangenheit konnten viele Kunden und Interessenten nicht teilnehmen, weil sie an den jeweiligen Terminen verhindert waren. Um dem vorzubeugen, veranstalten wir in diesem Jahr unsere HECKinare monatsweise." Inhaltlich geht es um Wärmedämm-Verbundsysteme und deren Details, Innendämmung sowie Dämmputze. Anmeldungen sind laut HECK stets ab Ende des Vormonats möglich. Weitere Informationen finden sich unter www.wall-systems.com.

