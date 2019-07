Frankfurt/Main (ABZ). – Erstmals veranstaltet die Gütegemeinschaft Fenster, Fassaden und Haustüren ein Seminar zur Planung und Montage von Vorhangfassaden. Die Veranstaltung am 27. September in Frankfurt am Main richtet sich an Projektleiter, Fassadenplaner und Bausachverständige sowie an Montageverantwortliche, Obermonteure, Fachmonteure und Fassadenfachingenieure. Sie behandelt den Prozess von den Anforderungen an Vorhangfassaden über die Planungsaufgaben (Ausführungsplanung, Werkstatt- und Montageplanung) und über die bauphysikalischen Anforderungen, die Verankerung, Lastabtragung und Abdichtung bis hin zur praktischen Ausführung mit Ausführungsbeispielen (u. a. Montageplanung, Reihenfolge der Gewerke, elektrische Anschlüsse, Abdichtung bodentiefer Elemente und Dokumentation). Referent ist Christian Anders, Obmann des Technischen Ausschusses des Verbandes Fenster + Fassade (VFF).

Das Programm und die Anmeldeunterlagen finden Interessierte auf der Website www.window.de im Bereich "Termine".