In der von vielen Touristen besuchten mittelalterlichen Altstadt von Bad Münstereifel sind nach Angaben der Stadt die meisten sichtbaren Schäden beseitigt.

In den Dörfern werde noch viel gearbeitet. Im Dorf Arloff wird derzeit an der Mauer der Erft gebaut. Der in einem steinernen Bett mitten durch den Ort geführte Fluss hatte in der Juli-Flut 2021 erhebliche Zerstörung angerichtet. Nach Angaben der Stadt ging es beim Besuch der Ministerin auch um eine wiederaufgebaute Brücke, ein Hochwasserrückhaltebecken und eine Sandsack-Füllmaschine.

Nach Angaben eines Stadtsprechers wurden Bad Münstereifel nach der Flut 175,6 Millionen Euro für den Wiederaufbau zugesagt. Jedoch reiche der Betrag wegen Preissteigerungen und Inflation nicht aus. Ein Mehrbedarf von 37,5 Millionen Euro sei errechnet worden.