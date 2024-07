Düsseldorf (dpa). - Das Fördervolumen für den sozialen Wohnungsbau soll noch in diesem Jahr kräftig aufgestockt werden.

Die Förderung des sozialen Wohnungsbaus soll in Nordrhein-Westfalen noch in diesem Jahr um eine Milliarde auf 2,7 Milliarden Euro aufgestockt werden. Das hat das NRW-Bauministerium in Düsseldorf auf Anfrage bestätigt.

„Die Landesregierung hat für dieses Jahr 1,7 Milliarden Euro fest im Plan. Bisher sind hiervon rund 170 Millionen Euro durch die Kommunen bewilligt worden. Das Antragsvolumen ist jedoch um ein Vielfaches höher”, so NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU). „Daher befassen sich die Gremien der NRW.Bank derzeit mit dem Regierungsvorschlag, statt 1,7 Milliarden Euro in diesem Jahr 2,7 Milliarden Euro Förderkontingent zur Verfügung zu stellen.”

Damit könne es gelingen, die Wohnungswirtschaft und die Bauwirtschaft zu stützen, gleichzeitig neuen Wohnraum zu schaffen und zu modernisieren. Das Gesamtfördervolumen der öffentlichen Wohnraumförderung setzt sich aus Finanzmitteln des Landes Nordrhein-Westfalen, des Bundes und aus Krediten der landeseigenen Förderbank zusammen.