Die Eisenbahnbrücke über die Oder zwischen Küstrin-Kietz auf deutscher Seite und dem polnischen Kostrzyn gilt als grenzübergreifendes Symbol für das Zusammenwachsen Europas. 150 Jahre nach ihrer Erbauung wird sie derzeit durch einen modernen, leistungsfähigeren Neubau ersetzt. Die neue Brücke besticht den Verantwortlichen zufolge durch eine innovative Bautechnik: Die 130 m spannende Bogenbrücke über das Stromfeld wird weltweit erstmalig im Eisenbahnverkehr als Netzwerkbogenbrücke mit Carbonhängern ausgeführt.

Auf der polnischen Seite schließen sich drei Vorlandbrücken bis zur Gesamtlänge von 260 m an. Peri-Ingenieure aus Erfurt und Leipzig unterstützen die Sächsische Bau GmbH und Otto Gerüstbau GmbH bei der Bauausführung mit umfassendem Support und einer projektspezifisch ausgearbeiteten Gerüstlösung auf Basis des PERI-UP-Gerüstbaukastens. Nicht zuletzt ist es einer engen, ergebnisorientierten Zusammenarbeit zu verdanken, dass trotz anfänglicher Anpassung der Bautechnologie sowie krisenbedingter Engpässe bei Baumaterial und Personal der Baufortschritt deutlich sichtbar voranschreitet.

Das PERI-UP-Trag- und Arbeitsgerüst ermöglicht die fachgerechte Montage der Hauptbrücke auf der deutschen Oderseite, indem die einzelnen Stahlsegmente sicher aufgelagert und positionsgenau verschweißt werden können. Nach Fertigstellung wird die Hauptbrücke in Form einer 185 m langen Stahl- und Carbonkonstruktion über Hilfspfeiler in die endgültige Position eingeschoben. Darüber hinaus kommt PERI UP auch bei der zeitgleichen Herstellung der Vorlandbrücke sowie für spätere Wartungs- und Überwachungsarbeiten zum Einsatz.



Grundlage der Peri-Lösung ist eine 3D-Planung mithilfe von PERI CAD, welche die komplexen Erfordernisse aus geometrischer Anpassung an die Brückenkonstruktion und gleichzeitig die hohen Lastableitungen aus den unterschiedlichen Bauzuständen in einer integrierten Gerüstlösung berücksichtigte. Damit ließen sich Einzellasten bis zu 760 kN vertikal abtragen, die maximale Horizontallast betrug 180 kN. Vorteilhaft bei Planung und Ausführung sei das metrische PERI-UP-Systemraster, das eine montage- und nutzerfreundliche Gerüstanpassung mit Standardbauteilen in 25-Zentimeter-Schritten ermöglicht. Zudem lassen sich mietbare VARIOKIT-Systembauteile aus dem Infrastrukturbau in die Gesamtlösung integrieren, die ebenfalls auf dem metrischen Grundraster basieren. Das Ergebnis: eine nahezu übergangslose Kombination beider Baukastensysteme zu einem sogenannten Super-Baukasten. Auch der statische Nachweis wird durch die Verwendung standardisierter Bauteile aus einer Hand vereinfacht, versichert Peri.

Der Peri-Projektleiter kümmerte sich aber nicht nur um die Koordinierung der Planungsleistungen inklusive dem prüffähig statischen Nachweis. Er stellte auch die Materialverfügbarkeiten sicher und verantwortete die zeitlich abgestimmten Lieferungen der großen Gerüstmengen auf die Baustelle. Insbesondere zu Beginn der Baumaßnahme führte die Bündelung und Koordination durch einen Projektverantwortlichen zu einer kurzen Planungsdauer, die in Verbindung mit einem Abgleich unterschiedlicher Peri-Mietbestände in eine rasche Umsetzbarkeit auf der Brückenbaustelle mündete. Dort konnte aufgrund der schnellen Gerüstmontage zusätzlich wertvolle Zeit gespart werden.