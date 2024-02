Die A-Serie um weitere autonome Mähroboter ohne Begrenzungskabel von Stiga wurde erweitert. Foto: Stiga

Mittels optimierter Mähfunktionen und vielseitiger Einstellungsmöglichkeiten, wird das Mähen laut eigener Aussage noch effizienter und schonend für Rasenflächen von 500 bis zu 10.000 m². Bequeme Nutzung und einfaches Handling stehen laut Hersteller bei den neuen Geräten im Fokus: Wie bei den Vorgängermodellen muss kein Begrenzungskabel im Rasen verlegt werden.

Weitere bestehende Funktionen, wie die intelligente Routenplanung dank patentiertem Active Guidance System (AGS), die Einstellung systematischer Mähmuster und die einfache Installation per STIGA.GO-App wurden um weitere Einstellungsmöglichkeiten ergänzt. Nutzende können nun den Schnittwinkel individuell anpassen und so ein Schnittmuster ganz nach dem eigenen Geschmack definieren – laut Hersteller die ideale Funktion, um den Mähvorgang an die Gartenstruktur und Beschaffenheit anzupassen. Zusätzlich können temporäre Sperrzonen und Abstands-Puffer innerhalb des markierten Mähbereichs eingestellt werden.

Die neuen Modelle geben Auskunft über potenzielle Hindernisse, die dem Roboter auf seiner Route begegnen, versichert das Unternehmen. Außerdem können sie selbstständig in geschlossenen Bereichen arbeiten, ohne im Anschluss den Weg zurück zur Ladestation anzutreten.

Nach verrichteter Arbeit bleiben sie stehen und warten auf eine Neupositionierung in einem anderen Gartenbereich. Zusätzlich zu diesen Verbesserungen bietet die neue Generation laut Stiga weitere Vorteile: Ab sofort entfallen jegliche Gebühren für die Konnektivität. So erhalten Nutzende unbeschränktes Datenvolumen für die gesamte Lebensdauer des Roboters.

Für Gärten jeder Größe der passende Roboter: Dafür habe Stiga die A-Serie der autonomen Mähroboter erweitert. Neu in der Flotte sind die Modelle A500, A750 und A1000. Sie eignen sich für kleinere Rasenflächen von 500 bis 1000 m². Zur Familie der größeren Modelle gehören neuerdings der A7500 und A10000, die Flächen von bis zu 10.000 m² abdecken.