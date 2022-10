Hillerød/Dänemark (ABZ). – Bei den Stahlbetonbauarbeiten wird NCC Danmark A/S von PASCHAL-Danmark A/S mit der Wandschalung LOGO.3, dem Alu-Traggerüst-System GASS, T 225-Aluminiumträgern, H 20 Trägern, DR-Konsolen, Richtstreben/Abstützungen und einem Liftwagen zum Verfahren der Deckenschaltische unterstützt.

Mit dem Paschal-Liftwagen lassen sich die kompletten Deckenschaltischeinheiten nach dem Absenken zügig zur nächsten Einsatzstelle verfahren. Foto: paschal

Die Superklinik wird als Greenfield-Projekt errichtet und umfasst den Bau des Nyt Hospital Nordsjælland inklusive der Landschaftsarchitektur. Konzipiert ist es als Ergänzung des Gewerbe- und Wohngebietes Favrholm bei Overdrevsvejen im Süden der Stadt Hillerød.



Das mit zwei Auszeichnungen prämierte Konzept wird von dem PASCHAL-Stammkunden, der NCC Danmark A/S, errichtet. Seit Beginn der Roh- und Stahlbetonarbeiten im Sommer 2020, wird der Bau der Superklinik von Paschal-Danmark A/S begleitet.

Damit die Stahlbetonarbeiten gemäß dem Bauzeitenplan im Jahr 2022 erfolgreich abgeschlossen werden, kümmert sich Jacob Christensen, CEO von Paschal-Danmark, federführend um den Support von NCC Danmark A/S.

Der Krankenhauskomplex verfügt über eine Grundfläche von 128.000 m² und ist auf einer tragenden Stahlbetonbodenplatte, die bis zu 75 cm dick ist, gegründet.

Das Basisgeschoß umfasst eine Fläche von 32.000 m² und verfügt über eine lichte Höhe von 5,33 m. Zum Erstellen der Stahlbetonaußenwände des Untergeschosses verwendete NCC rund 2500 m² der LOGO.3-Wandschalung.

Im Erdgeschoss wie auch in den beiden Obergeschoßen dominieren Stahlbetonfertigteile in Form von Wandelementen und Stützen. Um die notwendige Gebäudeaussteifung in diesen Geschossen zu erreichen, werden einige Wandscheiben in Ortbeton erstellt, für die NCC ebenfalls das Wandschalungssystem LOGO.3 einsetzt. Zum Ausrichten und Fixieren der Stahlbetonfertigteile kommen Richtstreben/Abstützungen von Paschal zum Einsatz.

Die "Mammutaufgabe" bei den Ortbetonbauteilen sind die Geschossdecken. Zum effizienten Einschalen und Abstützen kommen Deckenschaltische, kombiniert aus dem Alu-Traggerüst-System GASS, den GASS-Aluminiumträgern T 225 und Holzträger HT 200 zum Einsatz. Diese Kombination hat NCC schon mehrfach bei vorherigen Bauprojekten erfolgreich eingesetzt, weil nur wenige Bauteile nötig sind.

Somit sind die Deckenschaltische schnell und einfach aufgebaut und dennoch höchst tragfähig. Des Weiteren wird nur eine geringe Stellfläche benötigt. Mit dem Liftwagen lassen sich kompletten Deckenschaltischeinheiten nach dem Absenken zügig zur nächsten Einsatzstelle verfahren. Die Umsetzung ins nächste Stockwerk erfolgt per Kranhub.

Derzeit sind 6000 m² Deckenschaltische im Einsatz. Da machen sich die Produktvorteile des Alu-Traggerüst-Systems GASS besonders positiv bemerkbar. Denn bis zu einer Höhe von 6,5 m reicht eine Stütze. Jede Stütze verfügt über acht variable Anschlussmöglichkeiten mittels Keilverbindung für den Anschluss am Aussteifungsrahmen oder einer weiteren Stütze. Die Rahmenhöhe beträgt einen Meter und kann gleichzeitig als Schutzgeländer dienen.

Das Unternehmen lädt zu Gesprächen auf der bauma, Stand FN.618/2 auf dem Freigelände Nord, ein.